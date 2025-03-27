特朗普擬提早徵進口銅關稅 紐約倫敦銅價差距逾1700美元新高

市場人士指出，倫敦銅價回落，可能由於交易商預期沒有足夠時間趕在關稅生效前，向美國出口更多銅。市場此前對關稅的預期，推動倫敦和紐約之間的銅價差距擴大，導致各地貿易商紛紛將銅庫存運往美國，以獲取豐厚溢價。這也導致美國以外地區，尤其是銅最大消費國中國出現銅短缺。

寬免關稅言論矛盾 美股個別發展

隨着美國政府下周三（2日）實施對等關稅的日子逼近，美國的貿易伙伴紛紛向美方爭取豁免。特朗普周二接受《Newsmax》訪問時稱，可能會「採取更寬容，而不是更對等的措施」，否則其他國家會非常困難。他同時表示：「我知道會有一些寬免，這些仍在討論，但不會有太多例外。」 特朗普對關稅寬免的矛盾言論，令市場感到混亂。美股三大指數連升3日後，昨早段個別發展。

特朗普在2月底指示美國商務部，就是否對進口銅徵收關稅啟動調查，並要求在270天內提交報告。知情官員向彭博社透露，調查正迅速進行，並可能遠早於270天的期限得出結論，因為這次調查看來只是走形式，特朗普早已有意實施此關稅。白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）此前曾表示，這調查將按「特朗普速度」完成。

即將推出的銅關稅，是繼特朗普上周簽署行政命令，動用戰時的《國防生產法》，促進美國加快生產關鍵礦物及稀土後，另一推動關鍵金屬生產的措施。即使如此，美國若要提升銅產能可能要需時多年。與此同時，關稅將導致美國製造商為銅所支付的成本，遠高於海外對手。

如此倉卒推進銅關稅，與特朗普首個任期內，對鋼鋁關稅實施前的調查成鮮明對比。當時的調查花10個月才完成，最終特朗普於2018年對進口鋼鐵徵收25%關稅，並對鋁徵收10%關稅，但隨後部分國家獲得豁免。

評級機構穆迪警告，特朗普的關稅政策可能會妨礙美國應對不斷增長的債務及更高的利率，加劇市場對美國預算赤字上升的擔憂。穆迪指出，美國政府的財政實力將面臨「持續多年下滑」，自2023年底主權信用評級展望被下調至負面以來，美國的財政實力已「進一步惡化」。

CNBC：六成受訪CFO

料美下半年衰退

CNBC向企業財務總監（CFO）進行的季度調查顯示，六成受訪CFO預期，美國今年下半年會進入衰退；另有15%受訪CFO預期，經濟衰退將在明年出現。多達95%的CFO表示，特朗普的政策正影響他們作出商業決策。普遍CFO對美國經濟的整體狀况持「悲觀」態度，對股市也感到不確定。

昨公布的美國2月耐用品訂單出乎意料按月增0.9%，分析師原預期在1月按月增3.3%後，在2月會下滑1%。不過核心資本貨物訂單價值（不包括飛機和國防設備投資）在2月按月跌0.3%，是去年10月以來首次下滑。關稅的不確定性，可能令企業在增加設備支出方面猶豫不決。

（綜合報道）

[國際金融]