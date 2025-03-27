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經濟

潤地去年核心少賺8.5% 末期息減一成

【明報專訊】內房股華潤置地（1109）公布，去年純利按年跌18.45%至255.77億元（人民幣，下同），每股盈利3.59元；核心淨利潤按年跌8.5%至254.2億元，當中經常業務核心淨利潤103.4億元，貢獻佔比升6.3個百分點至40.7%。集團執行董事兼首席財務官郭世清表示，預計2025年經常業務貢獻核心淨利潤比率將向45%發展，由於華潤萬象生活（1209）及生態圈等經常業務持續增加，將令經常性業務貢獻核心淨利潤穩步增長。

綜合營業額增11% 毛利率跌

潤地昨宣布派末期息每股1.119元，按年跌9.98%；計及中期息每股0.2元，全年股息1.319元，按年跌8.47%。潤地昨股價曾高見26.65港元或升4.7%，收市升幅收窄至1.57%，報25.85港元。集團去年綜合營業額按年增11%至2788億元，當中開發銷售型業務營業額2371.5億元，按年增11.8%；去年潤地綜合毛利率為21.6%，按年跌3.6個百分點；其中，開發銷售型業務毛利率為16.8%，按年跌3.9個百分點；經營性不動產業務毛利率70%，按年升0.4個百分點。

截至2024年底，已銷售尚未結算的簽約額約為2319.7億元，預計其中1934.7億元將於2025年結算。去年底潤地淨有息負債率為31.9%，加權平均債務融資成本按年跌45個基點至3.11%。土儲方面，去年集團以總地價775.8億元增持了29宗土地儲備，截至去年底其總土地儲備面積5194萬平方米。

潤地管理層表示，以量入為出、保證現金流及財務穩健為前提下，嚴格執行財務回報指標要求，堅定落實「調結構、調節奏、調布局」。同時，增量投資方面，聚焦重點城市生根，以有效投資做實增量。存量投資中，則主力去庫存，在國家政策支持下，加快盤活土地資產等。

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