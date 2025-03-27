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經濟

TVB虧損大幅收窄 續不派息 全年實現正數EBITDA 單計下半年已錄盈利

【明報專訊】電視廣播（0511）（TVB）公布，去年股東應佔虧損按年收窄35.63%，至4.91億元，續不派息。全年實現正數EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）2.95億元，虧轉盈。倘撇除非經常資產撇減影響，股東應佔虧損8800萬元，單計下半年更扭虧、錄5300萬元溢利。

明報記者 陳偉燊

香港免費電視業務年內受惠於大型企業播放廣告，廣告收入按年增長14%至16.38億元，加上將兩條免費頻道合併成TVB Plus減省成本，因而扭虧、錄得正數EBIDTA為1.1億元。OTT業務廣告收入按年增長30%，加上內容成本降低，EBITDA按年增長8.43%至9100萬元。內地業務因為去年推出大量合拍劇項目，收入增加，EBITDA按年倍增至1.26億元。電商業務LBITDA虧損收窄至3300萬元，國際業務盈利大減97.23%至不足100萬元。

1年節省5.6億 未擬融資

期內集團就授予合營ITT款項減值3.45億元，另亦按包括士多等商譽在內減值9400萬元，電影組合公平值亦有虧損6300萬元。同時已向非執行董事黎瑞剛控制的華人文化償還1.56億元，貸款結餘2.92億元，還款期延至2026年3月底。行政主席許濤表示，今年度會否恢復派息最終要視乎未來的財務狀况而定。財務總裁李福來補充，TVB過去一年已節省5.65億元營運成本，目前沒有打算融資及批股集資。

許濤續稱，TVB已應用人工智能於創作及製作上，將來在節目卡通化、短片製作亦有空間。集團並借助CEPA機制與衛星電視台密切商討在黃金時段播放港劇。商務營運總經理蕭世和稱，集團旗下翡翠台及明珠台在廣東省落地，料下半年在廣東省內播放廣告量會明顯增多。

主席：簽約藝員遠多於離巢

近期TVB不時有藝員離巢，許濤表示總體計，目前和TVB簽約藝員遠多於離巢，期望將來藝員會更多向外發展的機會。隨着海外授權收入減少，副總經理（法律及國際業務）陳樹鴻表示，會轉以國際傳播、IP授權及植入馬來西亞主題公園及酒店特色房間等增加收入。

相關字詞﹕黎瑞剛 明珠台 翡翠台 陳樹鴻 蕭世和 李福來 許濤 電視廣播

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