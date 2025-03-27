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經濟

商湯去年經調整淨虧損收窄22%

【明報專訊】內地人工智能（AI）服務供應商商湯（020）去年全年收入按年增10.8%至37.721億元（人民幣，下同），非國際財務報告準則下經調整淨虧損則收窄21.5%至42.527億元，遜預期。每股虧損0.13元，續不派息。該股績前窄幅上落，收報1.59港元，升1.3%。

生成式AI收入倍增

商湯2021年底港股上市至今仍未能獲利，去年底該公司宣布完成結構調整，建立新的「1+X」架構，其中「1」即生成式AI業務，亦是公司業務核心。

商湯表示，調整已初見成效，成果包括去年生成式AI收入按年增103.1%至24.04億元，增速連續兩年超過三位數；同時目前生成式AI已成集團最大收入貢獻來源，佔集團收入比例達63.7%。商業化方面，去年公司旗下生成式AI衍生的生產力工具已觸達上千萬使用者，相關訂單金額則按年大增6倍。此外，商湯去年整體毛利按年增7.9%至16.2億元；但毛利率降1.2個百分點至42.9%，原因是硬件及AIDC相關成本上升。

是次業績公告徐冰仍為執董

商湯未來聚焦核心業務，即建造AI雲，實現大裝置、基礎模型和AI應用的無縫集成等。早前有內媒指出，商湯聯合創始人、執董及董事會秘書徐冰將自願辭任，或影響創辦人團隊投票權，商湯回應稱未收到任何執董的辭呈。是次商湯業績公告中，徐冰仍為執行董事。

相關字詞﹕AI應用 虧損 人工智能 港股 商湯

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