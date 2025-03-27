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經濟

周控入主首份全年業績 佐丹奴純利跌37%

【明報專訊】佐丹奴（0709）昨公布自周大福控股鄭家純家族入主後首份全年業績，全年純利按年跌37.4%至2.16億元，每股盈利派0.134元，派末期息每股0.06元，按年減少55.6%；計及中期息0.08元，全年合共派息0.14元，按年跌54.1%。行政總裁Colin Currie表示，目標今年實現收入增長3%至5%，且利潤增長速度快於收入增長速度。

期內收入按年增加1.2%至39.19億元，按固定匯率計則增長3.2%。毛利率錄得57%，按年下降1.4個百分點，部分原因為策略性清理陳舊存貨。Colin Currie指出，集團將按照已制定的計劃繼續通過線下特賣店清理庫存，冀在今年至明年期間處理2022至2023年間剩餘的陳舊存貨，惟今年毛利率水平仍然難以預測。

Colin Currie表示，集團將於下月初重返銅鑼灣，在百德新街開設Giordano Ladies門店。該門店面積約千餘呎，目標吸引區內外職場女性。他又稱，現時佐丹奴在香港擁有逾40間門店，已較疫情前減半。集團計劃重回本港住宅區及購物中心，以尋求增長機會。

下月重返銅鑼灣 擬攻住宅區

內地業務方面，Colin Currie指出，佐丹奴在華南地區知名度較高，初步將專注於重整華南地區業務，關閉部分盈利表現不佳的店舖及開設新店，並通過線上線下協同合作實現盈利增長。

談及派息策略，執行董事陳嘉緯强調，集團會將過剩的現金回饋予股東，具體派息政策需視乎集團資本開支及業務前景。他重申過去兩年高達130%至140%的派息比率無法長期維持，但去年集團派息比率為104.5%，仍高於大多數同行。

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