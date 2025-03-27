新奧能源大股東提私有化 溢價35% 完成後新奧股份A+H股上市

明報記者

公告指出，是次私有化建議需要獲得新奧能源三分之二出席股東會及投票的獨立股東支持，及反對票不得多於整體獨立股東一成，新奧強調，私有化代價將不會增加，要約人（新奧股份）並不保留增加註銷代價的權利，按私有化作價理論價80元計，料整個私有化代價約至少為595億元，當中包括現金代價182億元，要約人擬以其內部現金資源及外部債務融資撥付計劃項下的現金代價及新奧能源購股權要約價格，要約人亦已訂立外部貸款協議，以撥付現金代價、新奧能源購股權要約價格及要約人就建議應付的費用。

新奧股份表示，計劃通過是次交易進一步與新奧能源整合，構建一體化天然氣產業智能生態運營商，至於交易完成後的新奧股份將為計劃股東提供一個極具吸引力的投資機遇，介紹方式上市一經完成，將吸引更多投資，包括但不限於現有新奧股份A股股東及新奧能源股東，相信這一舉措將進一步提升公司的市場影響力和資本運作能力，為長期發展奠定堅實基礎。

新奧能源上年少賺12% 末期息2.35港元

另一方面，新奧能源昨公布去年業績，股東應佔盈利下跌12.2%至59.87億元（人民幣，下同），撇除燃氣批發（海外銷售）帶來的相關稅後利潤、其他收益及虧損及商品衍生金融工具未實現淨虧損之相關遞延稅項合共7.25億元之影響，基礎業務核心利潤增長10.2%至67.12億元，派末期息2.35港元。

期內集團營業額跌3.5%至1098.53億元，主要因為年內公司的燃氣批發業務更聚焦內地市場及工程安裝業務受中國房地產市場持續底部調整影響，連帶整體毛利及毛利率亦承壓，分別下降6.5%至134.05億元及0.4個百分點至12.2%。