中壽去年新業務價值升24%

全年派息0.65元 遜預期

中國人壽去年壽險新業務價值為337.09億元，按2023年利率和投資假設計算的新業務價值為458.05億元，則按年上升24.28%，高於市場預期的436.56億元。

中國人壽去年新單保費按年上升1.59%至2141.72億元，其中首年期交保費按年上升5.78%至1190.77億元，利潤率較高的10年期及以上首年期交保費按年升14.3%至566.03億元，佔首年期交保費的比重同比提升3.54個百分點至47.53%。個人保險為中國人壽最主要的業務渠道，其新業務價值按年上升18.4%，按首年年化保費計算的新業務價值率為34.3%，按年上升3個百分點。截至去年底，中國人壽總銷售人力為66.6萬人，較9月底降4.03%。

中國人壽去年純利創新高，按年升1.32倍至1069.35億元，該行已在1月發出盈利預喜，預期有1.22至1.44倍增幅。

去年純利達1069億 創新高

中國人壽表示，去年A股低位震盪後快速反彈，推動總投資收益按年上升1.5倍至3082.51億元。去年中壽總投資收益率5.5%，按年升3.07個百分點，惟撇除資產公允值變動的淨投資收益率，則按年跌0.23個百分點至3.47%。