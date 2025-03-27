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經濟

大摩升恒指年底目標至25800

【明報專訊】港股周二下跌超過500點後昨日反彈逾百點，全日升139點或 0.6%，收報23,483點，仍然受制於10天線，全日成交縮減至不足2000億元，為6個星期新低。不過，摩根士丹利於兩個月內再度上調恒生指數、國企指數、MSCI中國指數和滬深300指數的年底目標，主要因為企業去年第四季業績表現優於市場預期，其中恒指最新目標由個多月前的24,000點上調至25,800點，調升幅度達7.5%。

反映第四季企業盈利勝預期

大摩指出，隨着2024年第四季度企業盈利表現優於預期及市場調高盈利預測，加上估值逐步回升至新興市場水平，因此將多個中國指數本年底的目標上調，顯示對市場前景持更樂觀態度，其中恒指由24,000點上調至25,800點，MSCI中國指數目標由77點升至83點等（見表）。

恒指升139點 北水淨流入84億

該行提到，MSCI中國指數在過去13個季度盈利持續未達預期，但2024年第四季度的財報表現強勁，有8%的企業盈利超預期，認為科技、AI及高端製造等領域將成為中國市場的重要增長引擎，建議投資者繼續加碼相關行業中的優質企業，並在市場調整時逢低吸納。然而，大摩提醒，美國關稅政策及中國宏觀經濟的不確定性仍然存在，要小心分析事情對市場的影響，做好對冲風險的部署，若中美緊張局勢再升級，特別是美國政府對投資中資股施加限制，或對市場構成衝擊。

分析：縮量反彈 反映調整未完

大市方面，恒指昨日高開116點後最多升252點，氣氛淡靜下收報23,483點，升139點或0.6%，國企指數升38點或0.4%，收報8654點，恒生科技股指數升55點或1%，收報5573點，大市成交金額回落至1997.7億元，北水淨流入減少至83.7億元。科技股普遍上升，業績後的申洲國際（2313）急升12.7%或7元，收報62.3元，是昨日表現最好的藍籌股，農夫山泉（9633）則急插8.3%或3.05元，收市報33.7元，成為包尾藍籌，泡泡瑪特（9992）業績後大升15%或13.8元至140.7元，創上市新高。長和（0001）據報將繼續推進港口交易，並爭取4月2日前簽署最終協議，股價一度升3.9%，高見46.8元，惟之後升勢大幅收窄，收市升0.25元或0.56％至45.3元。

第一上海首席策略師葉尚志表示，市場觀望氣氛濃，昨港股出現縮量反彈，反映調整未完，投資者仍在等候新催化劑出現。

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