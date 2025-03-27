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經濟

中銀去年多賺17％ 擬今年起按季度派息

【明報專訊】中銀香港（2388）公布去年全年業績，受惠於淨利息收入及淨服務費及佣金收入按年分別升2.5%和7.9%，帶動純利按年升近17%至382.33億元（見表），每股盈利3.6162元，中銀宣布派末期息1.419元，按年升24%，計及中期息後，全年股息按年升19%至1.989元，派息比率為55%，按年升1個百分點。另外，中銀表示擬自今年起，按季度宣派股息。

派末期息1.419元

中銀去年淨利息收入按年升2.5%至523.34億元，經調整後淨息差按年增1個點子（1厘等於100點子）至1.64厘，淨服務費及佣金收入，按年升7.9%至98.93億元。中銀香港副總裁兼財務總監劉承鋼昨於業績會中表示，該行主動管理資產，如擴大升息資產的規模，提高債權投資的收益。

內房不良貸款率跌2.6百分點

中銀去年客戶貸款按年略跌1.5%，客戶存款按年升8.8%，中銀於2020年至2023年間貸存比率介乎約68%至69%之間，而去年的貸存比率則跌至61.55%；中銀去年減值準備淨撥備，按年減少近兩成至50.82億元。中銀去年不良貸款比率為1.05%，按年持平。截至去年底，內房的不良貸款比率7.3%，按年跌2.6個百分點。

港交所（0388）於去年6月推新庫存股份機制，刪除取消註銷回購股份的要求，另《公司（修訂）條例》將於下月17日生效，進一步對香港《公司條例》作出修訂，允許在香港註冊的上市發行人，使用庫存股份制度。劉承鋼表示，中銀亦會修訂自身的公司治理程序，務求允許公司可以作為庫存股持有該等股份，目前正走內部的審批流程，以及監管的溝通，另最後仍要提交股東大會的審批。

多家內銀近期恢復派中期股息，包括中行（3988）在內。對於中銀擬今年起按季派息，劉承鋼表示有關安排是為股東主要更早收到回報，提升股東於投資時的資金靈活性。

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