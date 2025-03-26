特朗普家族加密幣WLFI 推美國債等支持穩定幣

【明報專訊】由美國總統特朗普及其家族支持的加密貨幣項目World Liberty Financial（WLFI）將推出一款由美國國債支持的新穩定幣，反映特朗普家族準備在加密貨幣領域深化發展。WLFI的聲明表示，一款名為 USD1 的新穩定幣，將由美國國債、美元和其他現金等價物全額支持，旨在保持每枚穩定幣具1美元的價值。該款穩定幣將在幣安（Binance）創建的以太坊區塊鏈發行。《華爾街日報》指，幣安正爭取與特朗普家族建立更緊密的聯繫。該報指出，特朗普家族的代表，已就入股幣安的美國子公司進行談判。
此外，特斯拉（Tesla）（美：TSLA）在歐洲市場的銷量繼續下滑。根據歐洲汽車製造商協會的數據，Tesla 2月在歐洲註冊的新車不足1.7萬輛，按年下跌40%。
Tesla上月歐註冊量挫四成
Tesla今年頭兩個月在歐洲市場的銷量按年跌43%，反觀整個電動車行業在歐洲的新車註冊量增長31%。
銷售轉弱之際，「科技股女股神」、方舟投資管理創辦人Cathie Wood繼續看好Tesla，並預計該股將在5年內的股價達到2600美元，幾乎是當前股價10倍。Wood表示，Tesla的自動駕駛出租車，將佔其未來估值的90%，而人形機械人的因素仍未納入其價格預測。