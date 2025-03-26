特朗普家族加密幣WLFI 推美國債等支持穩定幣

此外，特斯拉（Tesla）（美：TSLA）在歐洲市場的銷量繼續下滑。根據歐洲汽車製造商協會的數據，Tesla 2月在歐洲註冊的新車不足1.7萬輛，按年下跌40%。

Tesla上月歐註冊量挫四成

Tesla今年頭兩個月在歐洲市場的銷量按年跌43%，反觀整個電動車行業在歐洲的新車註冊量增長31%。

銷售轉弱之際，「科技股女股神」、方舟投資管理創辦人Cathie Wood繼續看好Tesla，並預計該股將在5年內的股價達到2600美元，幾乎是當前股價10倍。Wood表示，Tesla的自動駕駛出租車，將佔其未來估值的90%，而人形機械人的因素仍未納入其價格預測。

（綜合報道）

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