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經濟
國際金融

對等關稅範圍或收窄 美股早段續升

【明報專訊】美國總統特朗普透露，美國在「不久將來」，將對汽車、藥物等加徵關稅，因為一旦發生戰爭或其他問題，美國將需要這些產品。他表示，汽車關稅將在「未來幾天」公布，對木材和晶片實施的關稅，也將在稍後推出。這反映特朗普計劃在4月2日向貿易伙伴徵收對等關稅的基礎上，向更多行業徵收關稅。不過他也表示，並非多種關稅都在4月2日推出，且很多國家的對等關稅將獲減免，但他未透露細節。由於對等關稅徵稅範圍可望收窄，美股昨早段續升。

特朗普：「未來幾天」公布汽車關稅

美國智庫安德森經濟集團 （AEG）指出，特朗普將由4月2日起，對來自墨西哥及加拿大的部分進口產品徵收25%關稅，可能會導致汽車價格飈升。儘管來自墨、加兩國的汽車短期內可能不會被納入徵稅範圍，但其他已生效的關稅恐推高汽車售價。由3月4日起，美國對中國進口產品加徵20%關稅。3月12日起，美國對鋼鋁產品徵收25%關稅。美國汽車製造商依賴複雜的供應鏈，包括從中國、墨西哥和加拿大進口零件。

AEG指出，倘若對墨西哥和加拿大汽車行業徵收25%關稅的措施生效，美國新車價格可能會上漲高達1.22萬美元。這價格考慮了加拿大、墨西哥和中國可能採取的報復性關稅。就算美國沒有向加拿大和墨西哥徵收更多關稅，部分北美製造的汽車價格仍可能上漲超過2000美元。

特朗普周一再次敦促美聯儲減息。不過後年有投票權的亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克（Raphael Bostic）預計，關稅增加可能妨礙通脹回落的進展，因此預料今年只會減息1次，減幅0.25厘。上周公布的美聯儲點陣圖顯示，多數官員仍傾向今年餘下時間減息兩次，合共減息半厘。不過多了官員認為，今年餘下時間只需減息一次，或根本毋須減息。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕對等關稅 關稅 木材 晶片 藥物 汽車 特朗普

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