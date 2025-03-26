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特朗普新設「二級關稅」 購委內瑞拉油氣國家 輸美貨品額外加稅25%

【明報專訊】美國總統特朗普周一簽署行政命令，確認從委內瑞拉購買石油及天然氣的國家，將在與美國的貿易被徵收25%「二級關稅」（Secondary Tariffs），以切斷委內瑞拉的主要收入來源，並將矛頭指向委內瑞拉原油最大買家中國。市場憂慮美國向購買委內瑞拉原油的國家加徵關稅，令全球原油供應收緊，油價周二晚連續第五天上漲。布蘭特期油漲至每桶73.5美元，紐約期油逼近每桶70美元水平。

特朗普的的行政命令，授權美國國務院由4月2日起，對「任何進口委內瑞拉石油的國家」，無論是直接進口，還是透過第三方間接進口，其輸往美國的所有貨品，都將在原有的關稅基礎上，加徵25%關稅。此關稅將於任何國家最後一次進口委內瑞拉石油的一年後到期。雖然此行政命令未具體說明「二級關稅」的徵稅對象，但表明若美方向中國徵收此關稅，將同時適用於香港和澳門。除委內瑞拉以外，中國是該命令唯一點名的國家。

倘向中國徵稅 適用於港澳

中國外交部發言人郭嘉昆昨在例行記者會回應相關提問時指，美國長期濫用非法單邊制裁和所謂「長臂管轄」，粗暴干涉其他國家內政，中方對此堅決反對。香港政府發言人向本報回覆，察悉目前未有執行細節，特區政府會密切留意事態發展，並在有必要時採取適當行動，繼續捍衞合法權益。港府重申，強烈反對任何歧視性、妨礙國際貿易的措施。

自特朗普上任以來，美國政府已向中國加徵20%關稅，加上向進口美國的鋼鋁徵收的25%關稅等，美國對中國貨品的平均有效關稅達33%，遠高於特朗普1月上任前的13%。此外，美國政府亦擬向停泊美國港口的中國建造船舶，每船貨物徵收逾百萬美元的額外港口費。

彭博社指出，特朗普頻頻利用美國的經濟影響力，推動其外交及國內政策目標，「二級關稅」只是其最新的「經濟戰」武器。它將關稅與「二級制裁」二合為一，後者是美方向那些與受制裁實體做生意的國家或個人實施的經濟處罰。特朗普已授權國務卿魯比奧，自行決定哪些國家需為進口委內瑞拉石油，向美國繳付25%關稅。

市場人士指出，對於特朗普來說，「二級關稅」是替代金融制裁的合理手段。特朗普曾表示，不太傾向實施金融制裁，恐加速其他國家「去美元化」，而關稅既可用作談判工具，又可增加庫房收入。

分析：中國私營煉油廠最受影響

在特朗普宣布此「二級關稅」前，委內瑞拉的原油出口量，升至5年來最高水平。委內瑞拉國家石油公司（PDVSA）及其合資伙伴，2月每日平均出口934,465桶原油及燃料，其中逾五成（50.3萬桶）出口至中國。美國則僅次於中國，是委國石油的第二大買家，每天平均從當地進口23.9萬桶原油。

目前美國能源巨頭雪佛龍（Chevron）正於委內瑞拉經營業務。美國政府正給予該公司更多寬限時間，讓其逐步關閉委內瑞拉的業務。美國財政部周一表示，將延至5月27日，才終止自2022年起，向雪佛龍發出的委內瑞拉石油出口許可證。

市場分析，最受美方措施影響的，應該是長期深受產能過剩及利潤微薄困擾的中國私營煉油廠。大量委內瑞拉原油都由山東的民營煉油廠加工，將原油加工成燃料和瀝青等。分析師估計，一些廠商的委國進口原油，佔原料的五分之一，令這些廠商深受影響。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕委內瑞拉 二級關稅 中國 美國

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