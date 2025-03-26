明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
基金特區

基金特區

基金特區：道富：關稅帶來不確定 看好歐洲新興市場 投資組合宜考慮加入黃金分散風險

【明報專訊】美國將於下周公布對等關稅措施，市場憧憬部分國家、商品可獲關稅減免或豁免，投資者普遍持觀望態度。道富環球投資管理環球首席投資總監Lori Heinel表示，關稅帶來的影響仍有待觀察，市場存在不確定性下，投資應關注估值，地區方面相對看好歐洲及新興市場，於環球市場可留意小型股、價值股及防守股的機遇，並可考慮於投資組合內加入黃金，以分散風險。

市場憂慮美國對外實施對等關稅，將推高國內通脹，並引發美國經濟步向衰退。Heinel指出，目前美國通脹仍然受控，若美國對進口商品加徵較高關稅，短期內可能會推升通脹，這情况下物價只是短期調升，並非呈持續上升趨勢，對通脹帶來的實際影響未必如市場憂慮般大，但亦承認加徵關稅對美國通脹會構成一定壓力，年內通脹未必可回落至2%的通脹目標，惟也不可能回升至高單位數；至於關稅對美國及環球經濟帶來實際影響仍有待觀察，認為關稅因素的確會提升美國經濟衰退的可能性，目前預期機率仍偏低，估計經濟衰退機率僅10%至15%，基於美國是於經濟向好的情况下推出關稅措施。

美衰退機率料10%至15%

若撇除關稅此因素，Heinel續稱，目前環球經濟正朝向「軟着陸」，經濟增長勢頭有望延續，過去兩年環球經濟增長動力主要來自美國，近期看到經濟增長動力開始擴展至世界其他地區，同時環球通脹壓力正在減退，將為包括美國聯儲局在內的各國央行提供減息空間，支持環球經濟繼續增長，該公司預期今年美國可能會減息3次，惟不確定性或會使聯儲局於上半年按兵不動，料局方較大機會於今年下半年方開始減息。

環球經濟持續增長，理應利好企業盈利，帶動股市向好。Heinel透露，現時該公司在技術資產配置上，稍微高配股票，至於地區方面，目前高配歐洲及新興市場，略為低配美股，對亞洲已發展市場則持中性的看法，對於高配歐洲市場，除基於市場估值吸引外，也考慮到歐洲市場情緒開始好轉，市場對俄烏戰事的憂慮，已被戰事有望停火的憧憬所取代，加上德國等地有意加大財政開支，使區內如金融、能源、製藥及消費等主要產業均可受惠；而相對看好新興市場，中國市場是其中一個因素，儘管中國仍面對房地產市場的挑戰，政府已採取多方面措施刺激經濟，最近市場氣氛已見改善，短期而言，基於政策支持及相對估值，看好中國市場。

標指盈利增長非只有科技股

至於略為低配的美股，Heinel解釋，現時美國經濟增長仍高於大部分已發展市場，且就業市場持續展現韌性，企業盈利前景仍向好，惟從估值角度，美國以外的市場較為吸引，但認為仍可於美國市場覓得合理的回報，選擇不一定是科技股，去年標普500指數的升幅高度集中於科技股，惟細看成分股中各行業股的每股盈利增長，並非只有科技股具顯著的盈利增長，其實公用股、通訊服務股、非必需消費品股，甚至房地產股盈利也有不俗的增長（見圖），但這些行業股去年的表現卻遠遜於科技股，若經濟保持強勁，美股升勢有望擴展到科技股以外的股份，其中包括盈利持續增長的股份，以及更具周期性的行業股。

留意被低估小型股價值股

應對市場的不確定性，分散投資有助於降低風險。Heinel認為，面對目前較為波動的市况，建議投資者於環球股市相對減低對高增長股的關注，留意相對被低估的領域，如小型股、價值股及優質股，並考慮具防守性的投資，如收息股；又建議投資者於投資組合內加入黃金，基於考慮到債券和股票於過去較長的一段時間內呈正相關，因此於投資組合中持有一定黃金資產，除可使投資組合更多元化，並可針對市場潛在的最壞情况，提供額外尾端風險對冲；至於債券方面，由於環球貿易有機會面臨關稅的挑戰，尾端風險或會因而增加下，現階段投資債券較着重債券質素，以降低投資風險。

明報記者 劉敬華

[基金特區]

相關字詞﹕基金特區 歐洲 新興市場

上 / 下一篇新聞

匯控主席：全球化大幅重組成機遇 料港兩年後超瑞士 成最大財管中心
匯控主席：全球化大幅重組成機遇 料港兩年後超瑞士 成最大財管中心
中聯辦祁斌：支持港資本市場與內地科企融合
中聯辦祁斌：支持港資本市場與內地科企融合
阿里蔡崇信：數據中心投資現泡沫
阿里蔡崇信：數據中心投資現泡沫
聯儲局前副主席：今年稍後才減息
聯儲局前副主席：今年稍後才減息
「抽水潮」拖累 恒指挫561點見3周低
「抽水潮」拖累 恒指挫561點見3周低
快手上季經調整多賺8% 維持不派息 「可靈AI」料今年實現跨越式成長
快手上季經調整多賺8% 維持不派息 「可靈AI」料今年實現跨越式成長
港2月出口升15.4% 遠超預期
港2月出口升15.4% 遠超預期
中電信去年純利升8.4% 派息比率72%
中電信去年純利升8.4% 派息比率72%
證監中介機構部兩高級總監快離任
證監中介機構部兩高級總監快離任
招行去年多賺1.22％ 派息2元
招行去年多賺1.22％ 派息2元
恒安去年少賺近18％ 派末期息0.7元
恒安去年少賺近18％ 派末期息0.7元
特朗普新設「二級關稅」 購委內瑞拉油氣國家 輸美貨品額外加稅25%
特朗普新設「二級關稅」 購委內瑞拉油氣國家 輸美貨品額外加稅25%
對等關稅範圍或收窄 美股早段續升
對等關稅範圍或收窄 美股早段續升
特朗普家族加密幣WLFI 推美國債等支持穩定幣
特朗普家族加密幣WLFI 推美國債等支持穩定幣
張兆聰：阿里巴巴近區間下限 值博率不俗
張兆聰：阿里巴巴近區間下限 值博率不俗
港元定存匯豐1個月年利率10厘
港元定存匯豐1個月年利率10厘
人民幣定存高息精選
人民幣定存高息精選
姜靜：歐元中期傾向逢低買
姜靜：歐元中期傾向逢低買
技術取勝：創科或下探90元支持
技術取勝：創科或下探90元支持
劉思明：AI被質疑存泡沫 資金入市料更重視估值
劉思明：AI被質疑存泡沫 資金入市料更重視估值
周顯：科技富豪始能埋枱食飯
周顯：科技富豪始能埋枱食飯
湯文亮：現在買樓的人 隨時由用家變炒家
湯文亮：現在買樓的人 隨時由用家變炒家
傲瀧3房1000萬沽 業主料實蝕五成 成交呎價8613元 料為屋苑新低
傲瀧3房1000萬沽 業主料實蝕五成 成交呎價8613元 料為屋苑新低
星專才2.75萬租柏傲莊兩房 呎租53元
星專才2.75萬租柏傲莊兩房 呎租53元
湯文亮2億放售陽明自住樓 「咁大得兩個人住」
湯文亮2億放售陽明自住樓 「咁大得兩個人住」
上然2期周六首輪價單賣128伙
上然2期周六首輪價單賣128伙
力圖控股3.9億 購灣仔商廈87%業權
力圖控股3.9億 購灣仔商廈87%業權
啟德兩地申調高地積比 料可資助發展綠色運輸
啟德兩地申調高地積比 料可資助發展綠色運輸
天瀧享煙花景 大戶私家升降機大堂顯氣派
天瀧享煙花景 大戶私家升降機大堂顯氣派
長實Victoria Blossom第1期蓄勢待發
長實Victoria Blossom第1期蓄勢待發