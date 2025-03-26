力圖控股3.9億 購灣仔商廈87%業權

力圖控股表示，預期該等物業在完成收購後，作完全翻新後出租，可為集團帶來經常及穩定租金收入。上述金鐘大廈位於謝斐道52至58號、分域街17至21號，去年5月以底價8.01億元強拍，惟現場未有人承價而流拍。項目佔地約4509方呎，現坐落於劃為「商業」用途的地帶，永倫集團當時持有該廈約86.67%業權，擬透過強拍統一業權作重建。

此外，已故「小巴大王」馬亞木的家族成員，以8628萬元售出紅磡德民街紅磡商場地下2A、9、10、11及23舖，總面積約4866方呎、呎價1.77萬元；物業現由工商銀行以月租40萬元租用，回報約5.6厘，新買家為區內酒樓東主或相關人士；馬氏家族於2001年以3328萬元買入，帳面賺5300萬元或1.6倍。

另屯門匯賢一號‧雋峰11樓一個545方呎單位，以210萬元售出、呎價3853元；原業主2020年以481萬元購入，帳面蝕271萬元或56%。