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經濟

香港地產

湯文亮2億放售陽明自住樓 「咁大得兩個人住」

【明報專訊】近期連番放售物業的紀惠集團，新近叫價2億元、放售港島大潭陽明山莊頂層、由紀惠集團行政總裁湯文亮自住的相連單位，叫價較上月成交、跟該相連單位低數層的另一相連單位的成交價高近1倍。

據代理資料，上述物業單位為陽明山莊頂層大戶，由兩個單位改裝而成，原裝每伙2308方呎、為兩個4房1套單位，物業現時已打通，即總面積4616方呎；湯文亮回應本報記者查詢時，確認正以相關叫價放售單位，意向實呎約43328元。他續稱：「咁大個單位，只得兩個人住，很悶。」

叫價較上月成交同類戶高近1倍

值得留意的是，同座低數層、一伙相同面積相連單位，上月以1.09億元售出，成交實呎為23,614元，即2億元的放售價較上月的成交價高出近倍。資料顯示，湯文亮等早於2008年以1.015億元購入，意味現時放售叫價，亦較當年購入價高出9850萬元或97%。

資料顯示，湯文亮去年9月曾在本報專欄稱「我話自己讀書唔好，唯有積下陰德；叫人賣自住單位，是一件好冇陰德的事，老實說，我明知樓市會跌，都唔敢叫人賣自住單位。」去年10月，再表示「我經常話，除非移民，或者經濟出現問題，否則在任何情况之下都唔好將自住單位賣走，如果要劈價賣就更加唔應該。」

曾表示「唔敢叫人賣自住單位」

事實上，紀惠集團近期放售多個物業，而且不乏豪宅盤，包括赤柱舂坎角海天徑3至5號華翠海灘別墅，佔地約10.2萬方呎，由30個單位組成，總實用面積約5.59萬方呎，可重建樓面約5.7萬方呎，現叫價約20億元，即每方呎樓面地價約3.5萬元。紀惠於1988至2016年收購時的總成本約2億元，即相關叫價高出18億元約9倍。

2.2億售舂磡角道豪宅 帳賺16倍

另外，紀惠早前以約2.2億元售出舂磡角道68至70號，項目可建樓面約1.08萬方呎、每方呎樓面地價約20,370元，相較1986年購入價1282萬元，帳面大幅獲利逾2.07億元或16倍。

相關字詞﹕陽明山莊 放售物業 紀惠集團行政總裁湯文亮

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