明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

星專才2.75萬租柏傲莊兩房 呎租53元

【明報專訊】住宅租盤需求仍然高企，大型新入伙樓盤備受租客追捧；中原分行經理霍栢雄表示，大圍站柏傲莊II，新錄第5B座中層D室租賃成交，屬實用面積521方呎兩房戶，業主叫租約2.85萬元，經議價後減1000元或3.5%，獲新加坡專才，以2.75萬元承租出、實用呎租約53元；業主於2020年以1099萬元一手購入單位，享租金回報約3厘。

空姐2.28萬合租YOHO Hub 3房

另一新界大型新入伙樓盤、元朗The YOHO Hub II亦錄新租賃成交；中原區域營業經理王勤學表示，屋苑第8座中層C室，實用面積537方呎3房間隔，業主月租叫價2.3萬元，輕微減價200元或不足1%，以2.28萬元租出，實用呎租約42.5元，由3名本地空姐合租；業主於2024年以805.7萬元一手購入，享租金回報約3.4厘。

喜漾1房零議價 醫護人員1.7萬租

市區租務方面，鄰近港鐵長沙灣站的喜漾，租盤亦搶手；香港置業區域董事方文偉表示，屋苑第2座低層F室，實用面積408方呎1房間隔、望內園景，業主以約1.7萬元放盤數小時，更不設議價空間，獲任職醫護人員的區內客承租、實用呎租約42元；業主今年1月以約525萬元購入，享租金回報逾3.8厘。

港島豪宅租盤亦不乏承接，美聯助理區域經理楊家俊表示，淺水灣南灣道老牌豪宅嘉麟閣，罕有單位出租，第1座高層A室，實用面積1775方呎、3房1套連工人房間隔，獲家庭客以9.2萬元連車位承租，實用呎租約52元；業主於1988年以472萬元購入單位，享租金回報逾23厘。

相關字詞﹕嘉麟閣 喜漾 The YOHO Hub II 柏傲莊 租務成交

上 / 下一篇新聞

匯控主席：全球化大幅重組成機遇 料港兩年後超瑞士 成最大財管中心
匯控主席：全球化大幅重組成機遇 料港兩年後超瑞士 成最大財管中心
中聯辦祁斌：支持港資本市場與內地科企融合
中聯辦祁斌：支持港資本市場與內地科企融合
阿里蔡崇信：數據中心投資現泡沫
阿里蔡崇信：數據中心投資現泡沫
聯儲局前副主席：今年稍後才減息
聯儲局前副主席：今年稍後才減息
「抽水潮」拖累 恒指挫561點見3周低
「抽水潮」拖累 恒指挫561點見3周低
快手上季經調整多賺8% 維持不派息 「可靈AI」料今年實現跨越式成長
快手上季經調整多賺8% 維持不派息 「可靈AI」料今年實現跨越式成長
港2月出口升15.4% 遠超預期
港2月出口升15.4% 遠超預期
中電信去年純利升8.4% 派息比率72%
中電信去年純利升8.4% 派息比率72%
證監中介機構部兩高級總監快離任
證監中介機構部兩高級總監快離任
招行去年多賺1.22％ 派息2元
招行去年多賺1.22％ 派息2元
恒安去年少賺近18％ 派末期息0.7元
恒安去年少賺近18％ 派末期息0.7元
特朗普新設「二級關稅」 購委內瑞拉油氣國家 輸美貨品額外加稅25%
特朗普新設「二級關稅」 購委內瑞拉油氣國家 輸美貨品額外加稅25%
對等關稅範圍或收窄 美股早段續升
對等關稅範圍或收窄 美股早段續升
特朗普家族加密幣WLFI 推美國債等支持穩定幣
特朗普家族加密幣WLFI 推美國債等支持穩定幣
張兆聰：阿里巴巴近區間下限 值博率不俗
張兆聰：阿里巴巴近區間下限 值博率不俗
港元定存匯豐1個月年利率10厘
港元定存匯豐1個月年利率10厘
人民幣定存高息精選
人民幣定存高息精選
姜靜：歐元中期傾向逢低買
姜靜：歐元中期傾向逢低買
技術取勝：創科或下探90元支持
技術取勝：創科或下探90元支持
劉思明：AI被質疑存泡沫 資金入市料更重視估值
劉思明：AI被質疑存泡沫 資金入市料更重視估值
周顯：科技富豪始能埋枱食飯
周顯：科技富豪始能埋枱食飯
湯文亮：現在買樓的人 隨時由用家變炒家
湯文亮：現在買樓的人 隨時由用家變炒家
傲瀧3房1000萬沽 業主料實蝕五成 成交呎價8613元 料為屋苑新低
傲瀧3房1000萬沽 業主料實蝕五成 成交呎價8613元 料為屋苑新低
湯文亮2億放售陽明自住樓 「咁大得兩個人住」
湯文亮2億放售陽明自住樓 「咁大得兩個人住」
上然2期周六首輪價單賣128伙
上然2期周六首輪價單賣128伙
力圖控股3.9億 購灣仔商廈87%業權
力圖控股3.9億 購灣仔商廈87%業權
啟德兩地申調高地積比 料可資助發展綠色運輸
啟德兩地申調高地積比 料可資助發展綠色運輸
天瀧享煙花景 大戶私家升降機大堂顯氣派
天瀧享煙花景 大戶私家升降機大堂顯氣派
長實Victoria Blossom第1期蓄勢待發
長實Victoria Blossom第1期蓄勢待發
基金特區：道富：關稅帶來不確定 看好歐洲新興市場 投資組合宜考慮加入黃金分散風險
基金特區：道富：關稅帶來不確定 看好歐洲新興市場 投資組合宜考慮加入黃金分散風險