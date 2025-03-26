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經濟

證監中介機構部兩高級總監快離任

【明報專訊】據悉，證監會中介機構部兩名高級總監將離職。除中介機構監察科高級總監蔡鍾輝快將離任外，中介機構部另一名「老臣子」、發牌科高級總監盧偉遜，亦將於5月離職。證監會發言人對個別員工去留不作評論。

證監：個別員工去留不評論

接近監管機構消息透露，盧偉遜將於今年5月離任，目前正處離職前休假，而蔡鍾輝將於今年4月退休。現時證監會有關發牌事宜，暫由中介機構部發牌科總監梁美儀負責。

盧偉遜於2001年6月加入證監會，至今已近24年。作為發牌科主管，他主要負責管理證券業的把關職能，以及負責與中介機構有關的不同政策改革建議等。

至於蔡鍾輝，去年10月曾有報道指他計劃退休。他於1998年加入證監會法規執行部，並於2017年調任中介機構部，負責中介機構監察，包括投行、券商、財務顧問及資產管理公司等。他曾於2023年、梁鳳儀正式擔任證監會行政總裁後，執掌中介機構部，出任臨時主管一職，直至去年葉志衡加入證監會、出任中介機構部執董。接近監管機構消息人士稱，蔡鍾輝是自己想退休。

根據證監會網站，目前中介機構部有3名高級總監，除蔡鍾輝及盧偉遜外，另一名為杜綺華。市場人士認為，兩名高級總監離職後，期望接任人與業界有商有量、增加溝通。

他們又稱，早前港股市况差及成交淡靜、證監會於2023年又斥資54億元購買辦公室，證監會亦有需要精簡人手。

市場人士冀接任人增溝通

證監會對上兩個財年均錄得虧損，於2023至24財年虧損2.98億元，於2022至23財年虧損1.01億元。2024至25財年，第一、二財季，亦分別虧損3690萬元及452萬元；第三季受惠於去年10月份市場成交額高企，盈餘就有7711萬元。

不過，證監會預計下財年（2025/26）仍約有2.39億元赤字，開支增加包括因人事費用料增1.3億元，並增設15個職位。但有立法會議員曾表示，在政府「開源節流」大背景之下，證監會在內的公營機構有責任「開源節流」。證監會早前就指董事局不斷檢視市場及該會的財政狀况，如有需要，會提出合適的開源節流方案。

明報記者

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