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經濟

港2月出口升15.4% 遠超預期

【明報專訊】政府統計處公布本港2月份進出口數據，月內出口按年升15.4%，進口則按年升11.8%，升幅遠勝市場預期中位數的1.7%及0.7%，另本港於月內錄得有形貿易逆差363億元。有分析認為，市場預測的數字與實際公布數據的差距較大，不排除因2月份正值農曆新年，而有當月前後的數據撥進2月份之中。

進口升11.8%同勝預期

出口方面，2月輸往亞洲的整體出口貨值按年升25%，當中出口到內地的貨值由1月按年下跌轉為上升，升幅達29.5%，越南亦飈1.14倍，台灣亦升73%。另一方面，出口美國貨值大跌18.5%，印度亦跌29.8%，並已連跌12個月；進口方面，2月內地進口按年大升18.1%，台灣亦升42.6%，越南及馬來西口進口亦分別大增52.4%及41.7%。來自韓國的進口按年跌31.4%，日本及美國的進口分別跌3%及6.6%。

按貨品種類計，2月份「電動機械、儀器和用具及零件」的出口按年增20.8%，進口亦升16.9%；「辦公室機器和自動資料處理儀器」出口按年升68.9%，進口亦升76.3%。

分析：或受農曆新年影響

大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒表示，本港進、出口遠勝預期，與實際數據之差距之大的確令人意外，他分析或因2月份正值農曆新年期間，不排除有2月前後間的數據撥進2月數據之內，但同時表示作預測時亦已將此因素，納入考量的範圍。他續稱，仍需留意接下來數月的進、出口數據，以觀察本港出口到內地的數據是否真正轉勢，又指出數據遠勝預期，部分亦因於首兩個月的內地經濟數據改善所致。

相關字詞﹕香港經濟 物流運輸 貨輪 溫嘉煒 貨值 政府統計處 經濟 關稅 進口 出口

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