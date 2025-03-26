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經濟

快手上季經調整多賺8% 維持不派息 「可靈AI」料今年實現跨越式成長

【明報專訊】快手（1024）去年第四季收入按年增8.7%至353.84億元（人民幣，下同），經調整淨利潤則升7.8%至47.01億元符預期，維持不派息。快手近年自研的影片生成大模型「可靈AI」成市場焦點，董事長兼首席執行官程一笑透露，自去年第四季商業化以來至今年2月，可靈AI月度收入按月快速增長，其間累計收入逾1億元，料2025年相關收入將實現「跨越式成長」，料相關工具能助公司現有業務升級，同時也將創造AI影片生產的新賽道。

明報記者 楊括

該股績前股價跌3.6%收報56.8港元。本月初快手曾升至68.9港元見年內高位，惟近期隨大市調整，過去5個交易日累跌14%。

快手上季推出可靈1.6版，並正式上線獨立應用「可靈AI」，程一笑表示，新款可靈於畫面美感等層面效果更佳，而公司會依託AI對現有業務進行升級，爭取迅速形成研發投入和收益的正循環。

此外，快手指公司提供的AI生成內容（AIGC）能力，令客戶營銷素材生產效率大幅提高，而上季AIGC營銷素材日均消耗超過3000萬元。程一笑稱，公司旗下AI工具能幫助大多數客戶在營銷素材製作成本上，降低60%至70%甚至更多，而AI短影片營銷等產品將為公司今年的線上營銷收入帶來額外增量貢獻。

上季日均活躍用戶4億 增近半成

快手去年研發開支按年降1.1%至122億元，主要由於僱員福利開支減少。不過程一笑透露，未來3年甚至更長時間公司將增加與AI研發相關的資本開支，料影響公司整體利潤率的提升速度，但「今天種下的種子將在未來十年重塑整個影片生產和消費產業」，而快手也將從中獲益。

首席財務官金秉補充，預計今年AI研發相關資本支出仍將按年增長，對整體公司淨利潤率影響料約1至2個百分點，但指有關增幅相對可控，因公司過去兩年已提前採購和儲備相關訓練算力。

全年經調整淨利潤大增72.5%

單計第四季，快手日均活躍用戶達4.01億戶，按年增近半成；季度總電商商品交易總額（GMV）為4620.9億元，升14.4%。

去年全年計，快手收入按年多11.8%至1268.98億元，經調整淨利潤則大增72.5%至177.16億元，連續兩年獲利。截至12月底年度，快手平均日活躍用戶達3.994億戶，按年增5%；總電商GMV則達13895.8億元，增17%。

相關字詞﹕商品交易總額 大模型 資本支出 電商 快手

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