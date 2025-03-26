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經濟

「抽水潮」拖累 恒指挫561點見3周低

【明報專訊】重磅科企大抽水「抽散」港股，不足一個月內兩大車股比亞迪股份（1211）及小米（1810）先後「抽水」各逾400億元，投資界憂慮企業集資潮未完，資金乘機獲利，新能源車股昨日全線下跌。加上阿里巴巴（9988）主席蔡崇信稱開始看到AI數據中心建設出現泡沫，進一步削弱投資情緒，港股昨日最多跌近590點，科指更曾跌4% 。小米配股上板，大市成交增至逾2800億元。北水就「撈底」，淨流入增加逾4倍至近140億元，為近兩周最多。

北水「撈底」 淨流入增逾4倍

恒指昨日低開262點後反覆向下，午後曾跌583點，低見23,321點，收報23,344點，跌561點或2.35％，是3月4日後收市低位。國指同見三周收市低位，收報8616點，跌234點或2.65％。科指收報5517點，跌219點或3.8% ，是2月20日後收市低位。

大市成交增加22%至2852億元；北水淨流入增加近4.5倍至139億元，是3月12日後最多；北水淨買入最多的是小米，金額近85億元。

新能源車股下跌（見表），小米以每股53.25元，以先舊後新方式配售8億股，集資426億元。小米曾跌最多6.6%，低見53.25元，觸及配股價，收市跌6.3%，報53.4元，是3月13日後收市低位。成交金額增加逾5倍至718億元，創新高。小鵬汽車（9868）跌逾7%，收報79.80元；吉利汽車（0175）及理想汽車（2015）跌約半成。收市分別報16.68元和100元；比亞迪及比亞迪電子（0285）績後分別挫逾3%及逾9%，收市分別報389.20元和42.45元。

科網股捱沽。美團（3690）連跌5日，收報158.5元，再跌逾4%。阿里巴巴、京東（9618）、快手（1024）跌逾3%，騰訊（0700）跌逾2%。手機設備股受壓，舜宇（2382）大跌一成，為表現最差藍籌；瑞聲（2018）亦跌逾8%。

分析：後市視乎美關稅內地數據

獨立股評人熊麗萍表示，車股「抽水」對港股造成影響，市場擔心其他板塊亦見高位趁機集資，認為昨日若沒有小米配股消息，港股不會調整那麼深。加上港股升浪累積升幅不小，資金套利亦屬正常，觀望恒指能否守住23,200點水平。後市視乎美關稅政策及內地公布首季經濟數據等。

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