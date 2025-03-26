明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

聯儲局前副主席：今年稍後才減息

【明報專訊】美國現屆特朗普政府大幅增加關稅規模，為經濟和通脹前景製造不明朗。剛在1月退任白宮國家經濟委員會主任、亦為聯儲局前副主席的布雷納德（Lael Brainard）表示，在美國進入政策不明朗之前，聯儲局已減息1厘，讓他們提供緩衝空間採取觀望政策。現時市場預期至今年底，聯儲局或可減息0.75厘，她認為市場對減息的預期略超前，實際要等待政策明朗化，包括稅收減免是否比預測為大、關稅徵收、移民勞動力供應等。

今年美GDP下行風險較大

她續稱，現時聯儲局面臨更複雜的局面，因為經濟增長有下行壓力，同時通脹周期或會延長。她個人預期今年美國GDP的下行風險較大，今年稍後利率會有些下調。

布雷納德稱，經濟數據顯示出高度不確定性，認為聯儲局現時採取觀望態度是正確做法。聯儲局現時認為通脹是臨時現象，她指通脹會是持續還是臨時，關鍵要視乎關稅實際結果，加上移民流入減少對勞動市場供應減少的影響，同時美國經濟數據年初雖然非常強勁，但增長情緒指標相對負面。她指出，聯儲局官員認為經濟不明朗程度，較市場看法更高，最新的季度經濟預測顯示，19名委員當中有18名認為經濟增長有下行風險，但同時亦有18名預期通脹有上行風險。

明年再進加息周期風險不大

美國眾議院上月通過4.5萬億美元減稅計劃，對於減稅會否令2026年再次進入加息周期，布雷納德認為風險並不大，上述減稅只是延長2017年的減稅計劃，並非再次推出新的經濟刺激，雖然計劃會對商業投資有利，但認為不會大為刺激通脹或經濟增長。

加密貨幣建戰略儲備「令人費解」

特朗普政府公布，將以從執法行動收繳的加密貨幣建立戰略儲備，布雷納德認為做法令人費解（head-scratcher），不確定它的用途是什麼。她指出戰略儲備通常是為了應對一旦物資短缺時價格飈升，例如俄羅斯入侵烏克蘭令油價上升，當局大量釋放戰略石油儲備，美國亦有其他重要醫療、礦物儲備以保障國家安全。不過，她指出加密貨幣並未被美國法律確立用途，美元本身已被視為世界儲備貨幣，比特幣則被視作取代美元的另一選擇，並不明白建立加密貨幣儲備的邏輯，「更令人困惑的是，為什麼Solana和XRP在儲備當中」。她又稱，從執法行動沒收加密貨幣比例相當小，可能只佔比特幣總供應量的1%。

相關字詞﹕加密貨幣戰略儲備 加息 布雷納德 聯儲局 特朗普

上 / 下一篇新聞

匯控主席：全球化大幅重組成機遇 料港兩年後超瑞士 成最大財管中心
匯控主席：全球化大幅重組成機遇 料港兩年後超瑞士 成最大財管中心
中聯辦祁斌：支持港資本市場與內地科企融合
中聯辦祁斌：支持港資本市場與內地科企融合
阿里蔡崇信：數據中心投資現泡沫
阿里蔡崇信：數據中心投資現泡沫
「抽水潮」拖累 恒指挫561點見3周低
「抽水潮」拖累 恒指挫561點見3周低
快手上季經調整多賺8% 維持不派息 「可靈AI」料今年實現跨越式成長
快手上季經調整多賺8% 維持不派息 「可靈AI」料今年實現跨越式成長
港2月出口升15.4% 遠超預期
港2月出口升15.4% 遠超預期
中電信去年純利升8.4% 派息比率72%
中電信去年純利升8.4% 派息比率72%
證監中介機構部兩高級總監快離任
證監中介機構部兩高級總監快離任
招行去年多賺1.22％ 派息2元
招行去年多賺1.22％ 派息2元
恒安去年少賺近18％ 派末期息0.7元
恒安去年少賺近18％ 派末期息0.7元
特朗普新設「二級關稅」 購委內瑞拉油氣國家 輸美貨品額外加稅25%
特朗普新設「二級關稅」 購委內瑞拉油氣國家 輸美貨品額外加稅25%
對等關稅範圍或收窄 美股早段續升
對等關稅範圍或收窄 美股早段續升
特朗普家族加密幣WLFI 推美國債等支持穩定幣
特朗普家族加密幣WLFI 推美國債等支持穩定幣
張兆聰：阿里巴巴近區間下限 值博率不俗
張兆聰：阿里巴巴近區間下限 值博率不俗
港元定存匯豐1個月年利率10厘
港元定存匯豐1個月年利率10厘
人民幣定存高息精選
人民幣定存高息精選
姜靜：歐元中期傾向逢低買
姜靜：歐元中期傾向逢低買
技術取勝：創科或下探90元支持
技術取勝：創科或下探90元支持
劉思明：AI被質疑存泡沫 資金入市料更重視估值
劉思明：AI被質疑存泡沫 資金入市料更重視估值
周顯：科技富豪始能埋枱食飯
周顯：科技富豪始能埋枱食飯
湯文亮：現在買樓的人 隨時由用家變炒家
湯文亮：現在買樓的人 隨時由用家變炒家
傲瀧3房1000萬沽 業主料實蝕五成 成交呎價8613元 料為屋苑新低
傲瀧3房1000萬沽 業主料實蝕五成 成交呎價8613元 料為屋苑新低
星專才2.75萬租柏傲莊兩房 呎租53元
星專才2.75萬租柏傲莊兩房 呎租53元
湯文亮2億放售陽明自住樓 「咁大得兩個人住」
湯文亮2億放售陽明自住樓 「咁大得兩個人住」
上然2期周六首輪價單賣128伙
上然2期周六首輪價單賣128伙
力圖控股3.9億 購灣仔商廈87%業權
力圖控股3.9億 購灣仔商廈87%業權
啟德兩地申調高地積比 料可資助發展綠色運輸
啟德兩地申調高地積比 料可資助發展綠色運輸
天瀧享煙花景 大戶私家升降機大堂顯氣派
天瀧享煙花景 大戶私家升降機大堂顯氣派
長實Victoria Blossom第1期蓄勢待發
長實Victoria Blossom第1期蓄勢待發
基金特區：道富：關稅帶來不確定 看好歐洲新興市場 投資組合宜考慮加入黃金分散風險
基金特區：道富：關稅帶來不確定 看好歐洲新興市場 投資組合宜考慮加入黃金分散風險