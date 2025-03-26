阿里蔡崇信：數據中心投資現泡沫

有業者未有客戶已投資數十億美元

有投資者籌集數以十億美元的資金，「我問他們，是否已有科企簽署協議會使用你們的數據中心，他們回答說沒有，建數據中心是基於投機。」蔡崇信如此說。

不過蔡崇信重申，上述情况不減他們對AI廣泛運用的樂觀，他指出，在新領導層上任後，公司明確電商和雲計算兩大業務，作為一家以消費者為對象的互聯網公司，會着力於提升客戶的體驗，以及「全面投入人工智能（all in on AI）」，所做一切都必須融入AI。他又稱，AI非常重要的應用是面向消費者的業務，如電子商務。目前客戶在淘寶輸入關鍵字查找想購買的商品並搜索列表，但如果使用AI客戶可以直接表示某個地方露營，AI會幫助列出具體購物清單，根據該地點的氣候，需要購買的衣服、帳篷等，甚至可以作為代理幫助客戶完成購買。

阿里員工數目連跌12季 現已觸底

市場關注民企的營商信心，蔡崇信表示，國家主席習近平年初召開民企座談會後，有見商界信心明顯增強，企業家得到非常明確的信號，「繼續前進，重新投資業務，並且積極招聘人才」。蔡崇信表示，類似阿里巴巴的企業已經開始招聘更多員工，過去12季度阿里員工持續下降，但現時已經觸底。

對於內地消費者信心，蔡崇信指出，一旦企業開始招聘，將為內地居民帶來工作保障和收入增長，將由企業信心轉化為消費者信心。此外，房地產有望在一定時候觸底，目前股市表現相當不錯，財富效應在一定程度上得到恢復。因應工作保障、收入增長和正面財富效應，將使內地居民對未來更有信心，所以他對今年內地消費持樂觀態度。