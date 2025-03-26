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經濟

中聯辦祁斌：支持港資本市場與內地科企融合

【明報專訊】中聯辦副主任祁斌昨於匯豐全球投資峰會，提出現時有多項措施，去鞏固目前港股的良好勢頭，確保香港資本市場良好發展。他建議港府發表《香港資本市場發展藍圖》，為市場提供中、長期的發展預期，提出改善香港資本市場的建議，鼓勵政府、產業和學術界參與，並組成專門工作小組，向全球領先的投資者和金融機構徵詢意見，以促進香港與亞洲資本市場發展。

引更多長期資金 防止市場過度波動

祁斌續提出，支持及加速香港資本市場與中國高科技企業的融合，包括位於大灣區及其他中國地區的創新公司，他提到現時中國有許多人工智能（AI）及機械人科技公司冒起，均需要資本及人才以支持發展，而資本市場可幫助科企去募集資金。

祁斌稱，香港需監督市場風險並加強對市場監管，引入更多長期資金，如外匯儲備、社保基金及國際養老基金，以防止市場過度波動，維持市場平穩運行。

祁斌表示支持港府今年6月26日至27日舉辦的全球金融及產業峰會，他表示此次峰會旨在透過香港作為內地與全球市場的聯繫人的角色，吸引全球商界領袖參與，並將外資和先進產業引入內地市場，促進全球產業鏈和供應鏈合作，而峰會亦會促進資本家於香港推動新項目，改善香港民生及提供工作機會，並推動北部都會區發展。

港交所（0388）行政總裁陳翊庭表示，該所擁有針對沒有盈利生物科技公司，和特專公司的上市規則，可配合內地科創企業的融資需求。

相關字詞﹕融資 全球金融及產業峰會 監管 人工智能 香港資本市場發展藍圖 藍圖 中聯辦副主任 中聯辦 祁斌 匯豐全球投資峰會

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