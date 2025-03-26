中聯辦祁斌：支持港資本市場與內地科企融合

引更多長期資金 防止市場過度波動

祁斌續提出，支持及加速香港資本市場與中國高科技企業的融合，包括位於大灣區及其他中國地區的創新公司，他提到現時中國有許多人工智能（AI）及機械人科技公司冒起，均需要資本及人才以支持發展，而資本市場可幫助科企去募集資金。

祁斌稱，香港需監督市場風險並加強對市場監管，引入更多長期資金，如外匯儲備、社保基金及國際養老基金，以防止市場過度波動，維持市場平穩運行。

祁斌表示支持港府今年6月26日至27日舉辦的全球金融及產業峰會，他表示此次峰會旨在透過香港作為內地與全球市場的聯繫人的角色，吸引全球商界領袖參與，並將外資和先進產業引入內地市場，促進全球產業鏈和供應鏈合作，而峰會亦會促進資本家於香港推動新項目，改善香港民生及提供工作機會，並推動北部都會區發展。

港交所（0388）行政總裁陳翊庭表示，該所擁有針對沒有盈利生物科技公司，和特專公司的上市規則，可配合內地科創企業的融資需求。