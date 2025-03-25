報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
經濟
2025年3月25日星期二
劉思明 數據尋寶
投資策略
彭博：小米配股最多籌413億 集資額歷來第三大 緊接比亞迪月初抽水435億
比亞迪多賺34%勝預期 增派息
清盤人接管後 恒大證券恒大期貨易名
港股升215點 北水淨沽小米9.7億
京東攻港推自營商品「買貴就賠」 家電大規模補貼 有信心價格全港最低
京東MALL據報港開店 集團：線上線下愈來愈緊密
李兆基受託人權益由兩子繼承
私隱署確認黑客入侵遠展系統
大摩上調內地今年GDP預測至4.5%
中石化：增附加值產品比重 改善石化業務
美團績後捱沽 券商看法分歧
建滔全年少賺21% 末期連特別息派1元
譚仔用腩肉廚餘製唇膏肥皂 伙學生弱勢人士 「邊角料」變環保產品
向華製貨船徵費 美企憂成本飈 憧憬關稅縮水 道指曾升逾500點
螞蟻採國產晶片拓AI 效果媲美Nvidia晶片
美進口商「囤銅」 中國等供應面臨短缺
張兆聰：吉利處高增長期 可買入持有
港元定存PAO Bank新客1個月年利率8厘
美元定存高息精選
黃雯怡：海爾智家受惠內地提振消費
何民傑：探究中傳動發盈警因由
梁天卓：家庭政策救生育？未必咁簡單
吳岸：信任是提升領導力的基礎──從一本書講領導力（二之一）
薛偉傑：AI功能被指跳票誇大 蘋果遭消費者集體訴訟
技術取勝：江西銅料可上試14.6元
劉思明：科技股熱潮減退 高息行業獲青睞
周顯：內企進軍港多非為商業
湯文亮：新樓盤出現 二手業主不快
香島道33號雙號屋4.8億沽 呎價9.5萬 料近10年來最大宗單一住宅銀主盤成交
天瀧再沽兩伙涉8402萬 周五起再推5伙招標
九展申建綜合項目 收226份意見反對佔27%
新地小瀝源批建28層高住宅 共涉17萬呎樓面
西營盤酒店The Henry 全幢放售 市值2.3億
劉思明：科技股熱潮減退 高息行業獲青睞
【明報專訊】港股經過上周四五的下滑後出現反彈，恒指重上20天線，但大市呈個別發展，科技股熱潮減退，具穩定現金流和高息行業明顯獲資金青睞。
相關字詞﹕
財經專欄
劉思明
數據尋寶
上 / 下一篇新聞
彭博：小米配股最多籌413億 集資額歷來第三大 緊接比亞迪月初抽水435億
比亞迪多賺34%勝預期 增派息
清盤人接管後 恒大證券恒大期貨易名
港股升215點 北水淨沽小米9.7億
京東攻港推自營商品「買貴就賠」 家電大規模補貼 有信心價格全港最低
京東MALL據報港開店 集團：線上線下愈來愈緊密
李兆基受託人權益由兩子繼承
私隱署確認黑客入侵遠展系統
大摩上調內地今年GDP預測至4.5%
中石化：增附加值產品比重 改善石化業務
美團績後捱沽 券商看法分歧
建滔全年少賺21% 末期連特別息派1元
譚仔用腩肉廚餘製唇膏肥皂 伙學生弱勢人士 「邊角料」變環保產品
向華製貨船徵費 美企憂成本飈 憧憬關稅縮水 道指曾升逾500點
螞蟻採國產晶片拓AI 效果媲美Nvidia晶片
美進口商「囤銅」 中國等供應面臨短缺
張兆聰：吉利處高增長期 可買入持有
港元定存PAO Bank新客1個月年利率8厘
美元定存高息精選
黃雯怡：海爾智家受惠內地提振消費
何民傑：探究中傳動發盈警因由
梁天卓：家庭政策救生育？未必咁簡單
吳岸：信任是提升領導力的基礎──從一本書講領導力（二之一）
薛偉傑：AI功能被指跳票誇大 蘋果遭消費者集體訴訟
技術取勝：江西銅料可上試14.6元
劉思明：科技股熱潮減退 高息行業獲青睞
周顯：內企進軍港多非為商業
湯文亮：新樓盤出現 二手業主不快
香島道33號雙號屋4.8億沽 呎價9.5萬 料近10年來最大宗單一住宅銀主盤成交
天瀧再沽兩伙涉8402萬 周五起再推5伙招標
九展申建綜合項目 收226份意見反對佔27%
新地小瀝源批建28層高住宅 共涉17萬呎樓面
西營盤酒店The Henry 全幢放售 市值2.3億
彭博：小米配股最多籌413億 集資額歷來第三大 緊接比亞迪月初抽水435億
比亞迪多賺34%勝預期 增派息
清盤人接管後 恒大證券恒大期貨易名
港股升215點 北水淨沽小米9.7億
京東攻港推自營商品「買貴就賠」 家電大規模補貼 有信心價格全港最低
京東MALL據報港開店 集團：線上線下愈來愈緊密
李兆基受託人權益由兩子繼承
私隱署確認黑客入侵遠展系統
大摩上調內地今年GDP預測至4.5%
中石化：增附加值產品比重 改善石化業務
美團績後捱沽 券商看法分歧
建滔全年少賺21% 末期連特別息派1元
譚仔用腩肉廚餘製唇膏肥皂 伙學生弱勢人士 「邊角料」變環保產品
向華製貨船徵費 美企憂成本飈 憧憬關稅縮水 道指曾升逾500點
螞蟻採國產晶片拓AI 效果媲美Nvidia晶片
美進口商「囤銅」 中國等供應面臨短缺
張兆聰：吉利處高增長期 可買入持有
港元定存PAO Bank新客1個月年利率8厘
美元定存高息精選
黃雯怡：海爾智家受惠內地提振消費
何民傑：探究中傳動發盈警因由
梁天卓：家庭政策救生育？未必咁簡單
吳岸：信任是提升領導力的基礎──從一本書講領導力（二之一）
薛偉傑：AI功能被指跳票誇大 蘋果遭消費者集體訴訟
技術取勝：江西銅料可上試14.6元
周顯：內企進軍港多非為商業
湯文亮：新樓盤出現 二手業主不快
香島道33號雙號屋4.8億沽 呎價9.5萬 料近10年來最大宗單一住宅銀主盤成交
天瀧再沽兩伙涉8402萬 周五起再推5伙招標
九展申建綜合項目 收226份意見反對佔27%
新地小瀝源批建28層高住宅 共涉17萬呎樓面
西營盤酒店The Henry 全幢放售 市值2.3億
prev
next