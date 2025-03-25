薛偉傑：AI功能被指跳票誇大 蘋果遭消費者集體訴訟

曾承諾隨iPhone 16推出 個人化Siri料延至明年

起訴文件批評蘋果公司「誇大了人工智能的能力，導致消費者相信他們購買的設備具有實際上不存在或者被嚴重錯誤描述的功能」。蘋果可能會面對近幾年最大的一場公關危機。這宗訴訟也再次顯示了，科網公司在宣傳人工智能等新技術時，若過度預告未來的功能，卻又無法如期交付，將會面對法律風險和品牌形象的損害。

蘋果是在2024年6月10日的全球開發者大會（WWDC）上首次展示其自家人工智能（AI）技術平台Apple Intelligence，高調聲稱可以增強該公司的語音助手Siri的功能。蘋果當時承諾，那些功能將會在iPhone 16和iOS 18推出時就提供，包括令Siri更加個人化，更加理解語境，可以在多個應用程序之間執行任務。而蘋果之後也透過其網頁和一系列的宣傳短片，標榜這些技術將會在iOS 18、iPadOS 18和macOS 15等作業系統上推出。

到2024年10月28日，蘋果在美國推出Apple Intelligence的Beta版，聲稱將會極大賦能包括iPhone 16在內的較新款設備。蘋果行政總裁庫克將當時還未推出的技術描述為「意義深遠」。但到今年3月上旬，蘋果仍然未能提供以往聲稱的Apple Intelligence的大部分功能，該公司反而在3月7日向部分外國媒體發出聲明，「研發更加個性化的Siri助手所需的時間，超過公司原本預期」，預計將集成有關功能的新版Siri要大幅推遲到明年才逐步推出。

蘋果移除短片廣告 網頁加「免責聲明」圖補鑊

提出集體訴訟的消費者投訴稱，蘋果欺騙了用戶關於其iPhone 16的AI功能，誘使人們購買他們本來可能會放棄的智能手機，而不是選擇其競爭對手的產品。代表消費者發起訴訟的Clarkson Law Firm指出，Apple在宣傳iPhone 16和iOS 18時，多次強調新一代Siri將會具備更強大的AI功能，讓消費者誤以為那些AI功能在iPhone 16推出後便立即可以使用。但在iPhone 16推出幾近半年之後，Apple仍然未能推出以往承諾的AI功能，尤其是更加個性化的Siri，令消費者感到被誤導。原告主張，Apple需要向所有購買了聲稱支援Apple Intelligence的設備，包括購買iPhone、iPad和Mac電腦的用戶作出賠償。

據悉，蘋果在研判Apple Intelligence的很多功能要大幅延遲到明年才能夠推出後，最近已從網絡、電視和其他廣播電台撤下相關的Siri和Apple Intelligence宣傳資料，以及在其官方網頁加上「免責聲明」。例如，蘋果最近修改了其網頁上的說明，稱「Siri的個人理解能力、畫面分析和應用程式控制等功能，仍然在開發階段，未來將會隨軟件更新推出。」

此外，蘋果曾在2024年夏季推出由演員Bella Ramsey主演的廣告，展示Apple Intelligence賦與Siri新功能，該廣告最近亦已從YouTube上移除。但訴訟文件認為，蘋果未完全撤回所有誤導的宣傳，而蘋果至今仍未回應訴訟。

其實，早在去年iPhone 16推出之後不久，美國科技新聞網站ZDNet已曾刊出某些發燒友的評測結論：「如果你購買新iPhone只是為了體驗Apple Intelligence的人工智能功能，奉勸你還是先省省吧。」尤其令蘋果尷尬的是，它新推出的人工智能生成新聞綜合簡報的功能錯誤頻出，頻繁彈出假新聞，迫使蘋果不得不在今年1月份叫停該功能。

英國科技新聞網站TheRegister認為，蘋果近期重組其高級管理層，負責機器學習和人工智能策略的高級副總裁John Giannandrea被削權。這似乎顯示，蘋果公司內部現時也對Apple Intelligence有所懷疑。此外，蘋果向部分外國媒體發出的聲明只表示，更個人化的Siri，預計明年陸續推出，卻沒有說清楚是明年初還是明年底，顯然是想為自己留下空間。但這也令人懷疑，更加個人化的Siri，可能要到明年6月的WWDC之後，才隨iOS 19、iPadOS 19和macOS 19作業系統的後期版本完整推出；甚至可能要到明年9月隨iPhone 18和iOS 20一齊推出。因為蘋果所說的明年，往往都是指明年6月的WWDC或是明年9月新版iPhone推出時。

明報記者 薛偉傑

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