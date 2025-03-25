螞蟻採國產晶片拓AI 效果媲美Nvidia晶片

消息稱，螞蟻集團透過國產晶片，以混合專家（Mixtures of Experts, MoE）機器學習法（通過結合多個專家模型來解決複雜的學習任務）來訓練模型，效果媲美AI晶片巨頭Nvidia（英偉達）（美：NVDA）的H800等晶片。H800是Nvidia此前為配合美國對華出口限制而特製的晶片，據稱其數據傳輸速率降低至旗艦晶片H100的一半左右，不過H800如今也被美方禁止對華出口。

省成本兩成

知情人士稱，螞蟻仍有使用Nvidia的晶片開發AI，但最新模型主要依賴超微半導體（美：AMD）及中國晶片在內的替代品。

彭博社指出，這意味螞蟻集團加入了中美企業之間的AI競爭，自中國科技初創DeepSeek展示如何以低於美國OpenAI等企業的成本來訓練AI模型，這場競爭愈演愈烈。這也顯示中國企業正嘗試使用本土產品，替代Nvidia的晶片。

螞蟻集團本月發表一篇論文，聲稱旗下一些模型有時在特定基準指標，勝過Meta的模型。螞蟻的論文標題更表明，其目標是「不使用高端GPU」來擴展模型。

若其所言屬實，這將標誌中國AI發展再向前邁進一步，開始具備自我供應的潛力，逐步擺脫對美國先進晶片的依賴。

這發展似乎不符合Nvidia的構想。該公司行政總裁黃仁勳上周才在開發者大會表示，即使出現像DeepSeek R1如此低成本、高效能的AI模型，但運算需求仍將大幅增長，而業界仍需更好的晶片來創造更多收入。

（彭博社）

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