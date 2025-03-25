明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
國際金融

向華製貨船徵費 美企憂成本飈 憧憬關稅縮水 道指曾升逾500點

【明報專訊】美國政府擬向停泊美國港口的中國建造船舶，每船貨物徵收逾百萬美元的額外港口費。美國貿易代表辦公室（USTR）周一起舉行為期兩天聽證會，聽取供應鏈、航運業等意見。彭博社指出，美國企業、貿易團體及專家憂慮，額外港口費對環球貿易的破壞力，遠超關稅，甚至可能引發「貿易末日」。不過《華爾街日報》的消息指，白宮可能縮小4月2日生效的對等關稅範圍，美股三大指數早段攀升，道指升逾500點，納指升2%。美國國債價格回落，美國10年期國債孳息率升至4.32厘。

彭博社指出，目前連繫歐美的跨大西洋航線，船運公司的八成貨運船舶由中國建造。若美國要向所有中國建造船舶徵收額外港口費，每批貨物將面臨100萬至300萬美元不等的附加費。這意味由德國運往美國的鋼管貨運成本，可能較目前高出一至兩倍。物流服務商Mercury Group表示，原要準備將一批1.6萬公噸的鋼管裝上貨櫃船，運往美國路易斯安那州，但由於美國可能徵收額外港口費，這批鋼管仍存放在德國貨倉，直至收費措施明朗化。

中國建造貨船佔全球交付逾半

這只是USTR為遏制中國在造船、物流及航運領域的主導地位而引發的大量交易障礙之一。根據USTR的數據，中國建造的貨運船舶，以噸位計算，由2000年佔全球貨船總交付量的5%左右，增至目前一半以上（見圖），反觀韓國、日本等主要造船國近年產量顯著下跌。美國造船廠去年的貨船產量更僅佔全球0.01%。

USTR指出，中國的主導地位，使其在全球供應、定價等方面擁有市場力量，徵收關稅及額外港口費是要起制衡作用，消除中國對這些產業的主導地位。擁有全球最多訂單的造船集團——中國船舶集團表示，美方政策違反世界貿易組織（WTO）規定。

美國零售商協會（NRF）指出，業界認為額外港口費的威脅較關稅尤甚，因為這會直接衝擊供應鏈。船東已表示，不僅會轉嫁成本，還會撤出部分航點，一些中小型港口將受到波及。

航運業研究機構Clarksons Research Services指出，若船舶是由中國製造，並由中國企業營運，且運載中國製造商的貨品，那麼每次停泊美國港口的費用，可能高達350萬美元。去年停泊美國港口的83%貨輪，以及近三分之一的運油輪，將面臨額外港口費。理論上，額外港口費可為美國庫房帶來400億至520億美元收入。不過由於美國政府一再提高對中國產品的關稅，並加徵鋼鋁關稅等，加上4月2日準備徵收新的對等關稅，一些美國企業已感到焦慮。世界航運理事會（WSC）指出，每次港口停泊收取數百萬美元是行不通的，最終只會懲罰美國消費者及企業，導致價格上漲，並威脅就業。

商界指出，這非但無法提振美國造船業，更會打擊美國經濟，令美國貨品在國際上更為昂貴，而貿易可能轉往加拿大和墨西哥等地，並推高全球運費和美國通脹。

業界：或引發「貿易末日」

USTR正建議，未來更多美國產品需由懸掛美國國旗、由美國人駕駛及建造的船舶進行運輸。航運業卻憂慮，美國造船廠恐需數十年才能滿足產能需求。

海運業資深人士、貨運史作者John McCown稱：「若要給貿易一錘重擊，這就是他們要做的。一切不利措施疊加，這就像貿易的末日」。

（彭博社）

[國際金融]

相關字詞﹕造船業 貿易 港口費 貨船 中國

上 / 下一篇新聞

彭博：小米配股最多籌413億 集資額歷來第三大 緊接比亞迪月初抽水435億
彭博：小米配股最多籌413億 集資額歷來第三大 緊接比亞迪月初抽水435億
比亞迪多賺34%勝預期 增派息
比亞迪多賺34%勝預期 增派息
清盤人接管後 恒大證券恒大期貨易名
清盤人接管後 恒大證券恒大期貨易名
港股升215點 北水淨沽小米9.7億
港股升215點 北水淨沽小米9.7億
京東攻港推自營商品「買貴就賠」 家電大規模補貼 有信心價格全港最低
京東攻港推自營商品「買貴就賠」 家電大規模補貼 有信心價格全港最低
京東MALL據報港開店 集團：線上線下愈來愈緊密
京東MALL據報港開店 集團：線上線下愈來愈緊密
李兆基受託人權益由兩子繼承
李兆基受託人權益由兩子繼承
私隱署確認黑客入侵遠展系統
私隱署確認黑客入侵遠展系統
大摩上調內地今年GDP預測至4.5%
大摩上調內地今年GDP預測至4.5%
中石化：增附加值產品比重 改善石化業務
中石化：增附加值產品比重 改善石化業務
美團績後捱沽 券商看法分歧
美團績後捱沽 券商看法分歧
建滔全年少賺21% 末期連特別息派1元
建滔全年少賺21% 末期連特別息派1元
譚仔用腩肉廚餘製唇膏肥皂 伙學生弱勢人士 「邊角料」變環保產品
譚仔用腩肉廚餘製唇膏肥皂 伙學生弱勢人士 「邊角料」變環保產品
螞蟻採國產晶片拓AI 效果媲美Nvidia晶片
螞蟻採國產晶片拓AI 效果媲美Nvidia晶片
美進口商「囤銅」 中國等供應面臨短缺
美進口商「囤銅」 中國等供應面臨短缺
張兆聰：吉利處高增長期 可買入持有
張兆聰：吉利處高增長期 可買入持有
港元定存PAO Bank新客1個月年利率8厘
港元定存PAO Bank新客1個月年利率8厘
美元定存高息精選
美元定存高息精選
黃雯怡：海爾智家受惠內地提振消費
黃雯怡：海爾智家受惠內地提振消費
何民傑：探究中傳動發盈警因由
何民傑：探究中傳動發盈警因由
梁天卓：家庭政策救生育？未必咁簡單
梁天卓：家庭政策救生育？未必咁簡單
吳岸：信任是提升領導力的基礎──從一本書講領導力（二之一）
吳岸：信任是提升領導力的基礎──從一本書講領導力（二之一）
薛偉傑：AI功能被指跳票誇大 蘋果遭消費者集體訴訟
薛偉傑：AI功能被指跳票誇大 蘋果遭消費者集體訴訟
技術取勝：江西銅料可上試14.6元
技術取勝：江西銅料可上試14.6元
劉思明：科技股熱潮減退 高息行業獲青睞
劉思明：科技股熱潮減退 高息行業獲青睞
周顯：內企進軍港多非為商業
周顯：內企進軍港多非為商業
湯文亮：新樓盤出現 二手業主不快
湯文亮：新樓盤出現 二手業主不快
香島道33號雙號屋4.8億沽 呎價9.5萬 料近10年來最大宗單一住宅銀主盤成交
香島道33號雙號屋4.8億沽 呎價9.5萬 料近10年來最大宗單一住宅銀主盤成交
天瀧再沽兩伙涉8402萬 周五起再推5伙招標
天瀧再沽兩伙涉8402萬 周五起再推5伙招標
九展申建綜合項目 收226份意見反對佔27%
九展申建綜合項目 收226份意見反對佔27%
新地小瀝源批建28層高住宅 共涉17萬呎樓面
新地小瀝源批建28層高住宅 共涉17萬呎樓面
西營盤酒店The Henry 全幢放售 市值2.3億
西營盤酒店The Henry 全幢放售 市值2.3億