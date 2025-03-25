中石化：增附加值產品比重 改善石化業務

充電樁業務實現收支平衡

中石化的石化部門持續虧損，趙東指出，去年下半年度受到油價快速下調影響拖累業務表現，集團會繼續進行降本增效，並提高附加值產品比重及置換老舊設施，藉此改善經營。副總裁、董事會秘書黃文生補充，集團在石化業務已運用自有技術推動轉化，例如在煉油催化柴油接合放氫等技術，用來生產高附加值產品，做到產品差異化。

黃文生又稱，集團開設逾1萬個加油站及10萬個充電樁，後者已實現收支平衡。非油業務去年更營收穩定，實現利潤47億元（人民幣，下同）。他相信，隨着他們提供全方位服務、油氣氫電服業務的毛利可以進一步增長。他們擬將今年新增充電樁3萬至5萬個，料使用率達到15%便實現收支平衡。

至於分紅方面，黃文生稱2024年度派息加回購，回饋股東金額佔同期盈利的75%。未來3年單計派息，比率可達65%。集團去年回購1.3億股A股及近4億股H股，今年度會繼續推進股份回購。至於今年度資本開支預算為1643億元，較去年實際金額減少6.1%，趙東強調，這仍屬高水平，他們會視乎現金流及分紅情况去釐定最終資本開支水平。