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經濟

京東攻港推自營商品「買貴就賠」 家電大規模補貼 有信心價格全港最低

【明報專訊】內地電商燒錢攻港浪接浪，龍頭之一的京東（9618）昨公布，在港啟動新一輪佈局加碼，推出「買貴就賠」服務，覆蓋京東自營全品類商品；同時針對家電類商品首次開啟大規模補貼，並提供自營家電「30天包退、180天有壞換新」、「一件包郵」等服務。

明報記者 方楚茵

京東稱，公司擁有供應鏈整合及減省成本的優勢，如自營模式減少中介加價、規模化效應及無人工租金成本等優勢，有信心把家電類商品價格做到全港最低。

柴灣運營中心 配自動化分揀設備

另外，京東快遞港島運營中心正式投入運營，中心位於柴灣，佔地超過10,000方呎，配備自動化分揀設備，預計整體分揀效率將提升兩倍，該中心將新增逾100名快遞員。目前京東在觀塘、葵青、沙田及元朗設立4四個運營中心。

談及今次攻港是否有加碼投資，京東港澳台業務負責人楊肯（Ken Yeung）指出，今次是承接去年9月宣布在香港市場加大投入，初期斥資15億元，投入是用於商品價格、物流補貼及服務優化，只要活動若獲得消費者認同，就會加碼，亦無設特別的終止日期。楊肯又稱，京東內部並無為來港發展設「好大」的目標， 認為「消費者會決定，會用腳投票」，只要將商品、服務、價格等做好，獲消費者認同，自然會有合適份額。他強調，京東的優勢不止在於能與不同供應商合作，而是京東的平台是直面消費者，了解消費者真正需求，即時反映給供應商，讓他們能研發合適的新產品。現時與京東合作的家電供應商愈來愈多，部分家電如抽濕機等，已是英標或香港插頭適用，符合香港標準、認證，公司亦會因應香港住宅的大小與內地有很大分別，提供如電視等的產品設計意見。

他指出，以往香港消費者購買內地家電，往往需要自行跨境處理售後或保修問題，但現時京東推出自營家電「30天包退、180天有壞換新」，如京東售後人員對產品進行查驗後確實存在質量問題，消費者毋須支付修理費、人工費，可直接退換貨，京東通過這些政策提升香港消費者權益、售後保障。至於180天後的保修問題，楊肯表示，目前公司正不停優化售後、維修服務。

京東物流料年底前增聘員工

京東物流香港快遞業務負責人馬偉表示，目前京東物流香港人手約450人，料年底前仍會在人員方面「增量」，亦已在香港大專院校進行「校招」，已有一些校招生已入職，效果不錯。他稱，未來京東物流亦會在港增設更多快閃店，在店內擺設更多「爆款」產品，以及不排除提供更多增值服務，讓本地消費者、商家對京東物流有更佳體驗。

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