清盤人接管後 恒大證券恒大期貨易名

月初改名同舟證券同舟期貨

今次昌能發展、恒大證券及恒大期貨在安邁接管後，除了搣甩「恒大」牌頭外，以往在中國恒大香港分公司的核心成員亦被撤換，當中近年負責持有恒大屬下香港子公司的陳代平，在安邁入主接手管理後，於2024年10月辭任昌能發展的董事職務。

而曾任中國恒大董事、恒大香港公司總經理的黃賢貴及恒大香港公司的張詔，在2025年1月底亦雙雙辭任恒大證券及恒大期貨董事職務，改由恒大證券一名代表龔瑞璇擔任兩間公司的新董事，而徐玲淋則留任董事。

根據2024年一份法庭文件顯示，中國恒大在境外主要資產市值只有約224億港元，並且多為房產及股份。而早在2022年中國恒大尚未被清盤前，恒大的債權人已紛紛出手維護權益，當中中國恒大位於灣仔的香港總部「中國恒大中心」（現名為萬通保險中心）已遭債權人委任安邁為接管人接管，其後多次招標出售，但一直乏人問津。

另外，恒大在港的多項物業，包括許家印私人持有的山頂3間大宅、向恒地（0012）收購的元朗和生圍「皇宮屋」項目、長沙灣「恒大·睿峰」（現名為睿峰）、屯門「恒大‧珺瓏灣」（現名為緹岸）等均已遭接管或放售。

證券期貨高層紛離任

市場亦多次傳出，恒大的前高管或存在資產轉移等情况，所以在中國恒大正式獲高院頒令清盤後，清盤人已先入稟向包括恒大創辦人許家印、其前妻丁玉梅等追討60億美元股息及酬金，並獲批出多項禁制令，包括限制上述人士處置、出售或削減名下約600億元的資產，並要求披露資產。恒大亦曾公告指出，清盤人正專注調查公司業務及事務，採取措施維護及變現集團的資產，務求向集團債權人及其他持份者返還價值。

而今次的主角恒大證券及恒大期貨，是中國恒大於2018年1月向李德麟所收購，隨後更在2020年聘得光大證券（香港）前銷售董事陳昌義過檔，當時陳氏出任執董或投資經理團隊的公司客戶亦跟隨過檔。然而隨着中國恒大債務危機崩塌，陳昌義亦在2024年10月1日離任恒大證券，跟其過檔的公司客戶亦陸續公布，獲恒大證券通知終止其投資經理協議。

明報記者 方楚茵