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經濟

比亞迪多賺34%勝預期 增派息

【明報專訊】比亞迪（1211）公布，去年營業收入按年升29.02%至7771.02億元（人民幣，下同），略勝市場預期的7663.12億元。純利升34%至402.54億元，亦多過預期的395.32億元。每股基本盈利為13.84元，派發末期股息每股3.974元，按年升28.4%。比亞迪昨股價於業績公布前收報403.4港元，升3%，成交64.12億港元。

海外收入升39%

以收入分部來看，去年汽車、汽車相關產品及其他產品業務收入按年升27.7%至6173.82億元（見表），毛利率為22.3%。手機部件、組裝及其他產品業務收入升34.6%至1596.09億元，毛利率為8.3%。

兩項業務佔總收入的比例分別為79.45%和20.54%。整體毛利率按年略增0.86個百分點至19.44%，主要是新能源汽車業務增加所致。

按地區劃分，中國（包括港澳台地區）收入按年升25.6%至5552.18億元，海外收入則升38.5%至2218.85億元，海外佔總收入佔比增加近兩個百分點至28.55%。

擬不逾600億買理財產品

另外，去年研發投入按年升35.7%至541.61億元，累計研發投入1800億元。截至去年底，現金儲備為1549.37億元，資產負債率為74.64%，按年減少3.22個百分點。

此外，比亞迪A股（深：002594）於深交所的通告提到，公司及其控股子公司擬動用不超過600億元閒置資金，在銀行、證券公司、基金公司、保險資產管理公司等金融機構，購買中低風險的理財或債券產品。

展望未來，公司表示持續強化核心技術自研，持續提升產品競爭力，持續推進多品牌矩陣建設，並加速業務出海進程。手機零件及組裝業務方面，公司將持續加強核心技術研發及高階製造創新能力，進一步提升垂直整合優勢。同時，AI（人工智能）數據中心、AI伺服器等新興業務可望快速推進，開啟新的成長曲線。

比亞迪電子去年純利升5.6%

另一方面，比亞迪電子（0285）公布，去年收入按年升36.4%至1773.06億元，純利升5.6%至42.66億元。每股盈利為1.89元，擬派末期股息0.568元，按年升5.6%。

期內，毛利率則下跌1.1個百分點至6.94%，主要原因是產品結構的變化，而EBITDA（稅息折舊及攤銷前利潤）升45.2%至116.6億元。

相關字詞﹕業績 比亞迪

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