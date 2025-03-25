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經濟

香港地產

香島道33號雙號屋4.8億沽 呎價9.5萬 料近10年來最大宗單一住宅銀主盤成交

【明報專訊】豪宅市場承接力持續強勁，市場再錄大額成交。繼紀惠集團近期以約2.2億元沽出南區舂磡角道屋地後，原由五糧液代理商銀基集團主席梁國興持有的淺水灣香島道33號一幢銀主屋，最新以約4.8億元易手，除為區內近4年來最大宗屋苑式洋房二手成交，更料為市場上近10年來最大宗單一住宅銀主盤成交個案。

上述單位為香島道33號雙號屋，原由梁國興2005年以1.68億元一手購入，其後淪為銀主盤，並於去年12月叫價6億元放售。資料顯示，洋房本月初終以約4.8億元售出，減價1.2億元或20%，物業實用面積5039方呎，5房3套間隔，連2247方呎花園，實呎95,260元，最新成交價較梁國興20年前購入價帳面仍升值3.12億元或1.9倍。是次成交價除為屋苑次高外，亦是2021年中、即約4年來南區最大額屋苑式洋房二手成交，當時赫蘭道11至12號一幢實用面積7891方呎洋房，以賣殼形式售出，有指成交價約8億元，實呎約10.1萬元。值得留意的是，今次成交單位，亦料為市場上近10年來最大額單一住宅銀主盤成交。

陽明山莊相連戶逾億易手 實呎2.36萬

此外，大潭陽明山莊亦錄億元成交，屋苑10座中層61、63室連車位，實用面積共4616方呎，原則為兩個4房1套單位，上月以1.09億元易手，實呎23,614元，原業主2002至2005年以合共4050萬元入市，現帳面獲利6850萬元或1.7倍。

其餘二手方面，中原地產高級分行經理邱皓文表示，大圍名城3期盛世2座中層NC室，實用面積958方呎，4房1套及儲物房間隔，以銀主盤形式放盤，獲用家以1503萬元承接，實呎15,689元。原業主2012年3月約1110.2萬元一手購入，帳面升值392.8萬元或35%。

元朗周末19宗二手成交 兩年最旺

事實上，本月新盤交投暢旺，部分向隅客轉投二手市場，過去周末元朗連錄約19宗二手成交，為逾兩年來最旺周末。中原副區域營業經理王勤學表示，區內半新盤朗城滙3座中層D室，實用面積322方呎1房間隔，以475萬元沽出，料屬屋苑入伙後新低、實呎14,752元；原業主2018年10月529.63萬元一手買入，帳面蝕約55萬元或10%，料連使費後實蝕約75萬元或14%。

另佳寧娜（0126）與宏達合作的深水埗現樓佳悅，錄得首宗二手成交。美聯首席區域營業董事張曉盈表示，佳悅高層E室，實用面積212方呎，開放式間隔，以332萬元易手，實呎約15,660元。買家為上車客，原業主去年3月約319.6萬元一手購入，帳面賺約12.4萬元或約4%，料連使費計實賺約7萬元或2%。

明報記者

相關字詞﹕交投回升 陽明山莊 銀主盤成交 佳悅 朗城滙 名城 香島道33號

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