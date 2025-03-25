譚仔用腩肉廚餘製唇膏肥皂 伙學生弱勢人士 「邊角料」變環保產品

明報記者 黃汶汶

譚仔中央廚房每天處理大量豬腩肉，用於製作招牌米線。然而，在切割過程中，總會產生一些「頭尾部分」——這些部位因形狀不規則或脂肪含量過高，無法直接用於餐品。儘管譚仔每年向慈善機構捐贈數萬公斤此類食材，但仍有剩餘。如何將這些「邊角料」變廢為寶？團隊看中豬腩肉的「隱藏價值」——豬油。

檸檬味加香茅 掩蓋豬油臭味

據企業傳訊總監陳慧明介紹，很多產品製作都需要用油，豬油恰好合適。「豬油的製作最關鍵的是加熱時的溫度控制，以及香味的控制，如果做不好，就無法做出及格的產品。」經過數月的技術攻關，研發團隊成功從豬腩肉中提取出純淨豬油。然而在香味控制上，團隊又遇到了難題。陳慧明回憶說，研發團隊一開始想用麻辣味掩蓋豬油的臭味，結果發現效果不好，再後來嘗試用檸檬皮，但味道也不夠濃郁。最後，嘗試了很多方案，發現用檸檬味再加香茅，不僅味道吸引人，而且外觀也不錯。

最終，3款以豬油為基底的環保產品——檸檬清香潤唇膏、手工肥皂和香茅檸檬香薰蠟燭誕生。3款產品未添加防腐劑，僅通過精油調配香味，既天然又安全。「潤澤社區」、「提人為本」及「綠色倡議」是這次活動的核心價值。據陳慧明的介紹，譚仔在幾年前就和IVE與HKDI有過合作。「我們有想過找專人設計，後來覺得不如把這個機會留給同學們。對於那些學設計的同學來說，這是很難得的商業經驗。如果他們未來要找工作、面試，有這樣的商業經驗，會有很大幫助。」

學生設計「腩肉小天使」製動畫

在這次合作中，IVE食品科技學生團隊負責豬油提取與產品穩定性研究，而HKDI的同學們則發揮創意，一批同學設計出了「腩肉小天使」這一標誌性形象：一隻頭頂光環的粉紅小豬，寓意為生活帶來綠色靈感，另一批同學則製作社交媒體如facebook上的動畫。陳慧明評價道：「像現在看到的這些設計，我們基本沒怎麼修改，最多就是在文字方面稍微調整一下，或者把logo的位置擺放得更合適一些。整個成品就是同學們交給我們的樣子，我們覺得和年輕的學生群體合作很有意義。」

量產部分，為了讓活動更具社會意義，在2019年推出「dayday330」計劃的新生精神康復會自然成了合作對象，而這次譚仔則選擇跟新生會的竹園（北）邨的作坊展開合作。「他們的中心規模很大，有許多康復人士，而這些人其實都具備一定的工作能力。我們把研發的技術教了330的導師，而這些導師則把複雜的步驟拆解成簡單的小步驟，讓學員們能夠學會。」陳慧明說，以往自己對精神病康復者沒有什麼深入的認識，看到原來他們能夠獨立完成許多事情，真心為他們感到高興。

在「潤澤社區」方面，陳慧明則表示，譚仔希望消費者收到產品時會有驚喜，特別是這次活動特別設計的貼紙，希望大家可以在朋友可能心情不太好的時候，送個貼紙逗逗他們，表達一下關心。產品以100元的價格在20間指定分店限量發售，陳慧明表示，譚仔核心目標始終是推廣環保理念而非盈利。

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