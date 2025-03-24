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經濟
袁國守 退休綢繆

財富管理

買黃金避險 慎選投資方法

【明報專訊】美國總統特朗普不斷向多國加徵關稅，各國隨之推出反制措施，全球貿易戰有激化迹象，加上地緣政治局勢持續緊張，市場避險情緒升溫，刺激金價上周突破3000美元大關。由於黃金具避險功能，且向來是「老友記」鍾情的保值工具，故值得加入個人退休投資組合中。但要留意，投資黃金方法有多種，各具優點和缺點，沾手前宜了解清楚。

明報記者 袁國守

上周金價曾升見3057美元，再創歷史新高。由於貿易戰可能引致美國經濟衰退，一旦通脹亦回升，甚至有機會出現滯脹。故此，市場續關注特朗普的一舉一動，避險需求依然殷切，有利金價表現，在資產配置中不可或缺。

多家大行看好黃金後市，如瑞銀將金價目標，從3000美元上調至3200美元，並認為只要政策風險及貿易衝突繼續推動避險需求，金價的升勢將會持續。澳新銀行亦調高金價預測，3個月目標升至3100美元，6個月目標升至3200美元。假如看好金價前景，投資方法有多種，包括買入實金、紙黃金（黃金存摺）、黃金ETF、金礦股及黃金期貨等，因每種方法各有優點和缺點，涉及的風險不盡相同，所以應視乎個人的風險承受能力去選擇。

紙黃金免儲存煩惱 黃金ETF方便

先說實金，廣為大眾熟悉的途徑是到金舖購買，但金飾種類繁多，如有金幣、手鏈及頸鏈等，且金飾價格包含手工費，若買來純為投資非裝飾（如用於嫁娶）並不划算。儘管銀行也有提供實金買賣服務，例如千足金條及9999金條，買賣差價一般低於金舖，惟要面對儲存問題，若求安全，便要在銀行開設保險箱存放。另一個既簡單又直接的方法，是到銀行開戶買紙黃金，即黃金存摺，交易種類通常為99金、9999金及倫敦黃金等，不但免去儲存煩惱，且不用支付任何手續費。不過，有別於現金儲蓄戶口，黃金存摺戶口不會定期派息，而且各家銀行的買賣差價不一，開戶前宜貨比三家。

若本身是股民，已開設證券交易戶口，又擁有買賣股票經驗，利用黃金ETF例如SPDR金ETF（2840）投資黃金最簡單方便，一來回報與金價升跌直接掛鈎，二來流動性大，入場費亦不高，按上周五收市價2174元計算，每手為5股，一手只需10,870元。當然，世上無免費午餐，SPDR金ETF每年經常性開支比率約0.4%，並如同股票買賣，投資者需要支付佣金、交易所徵費等費用。

此外，看好黃金表現還可留意金礦股例如紫金礦業（2899）及招金礦業（1818）等。可是，金礦股同時受本身基本因素影響，潛在升跌幅可較黃金ETF大，未必是捕捉金價長線升勢的最佳工具。

黃金期貨可以小博大 惟風險高

假如自問投資作風進取，願意承受高風險，則可考慮以孖展形式買賣黃金期貨，優點在於能「以小博大」，以小量資金賺取倍數計的回報；另一吸引之處在於看好時可買升，看淡時可買跌，不用局限於做單邊。然而，買賣黃金期貨涉及槓桿效應，風險高，一旦遇上市况急劇逆轉，投資者分分鐘「蝕入肉」，虧損金額超過原先投入的本金。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[袁國守 退休綢繆]

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