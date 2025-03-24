明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
睇樓速遞

香港地產

上然山巒環抱 大埔6年最大新盤

【明報專訊】大埔社區發展成熟，最新由萬科香港發展、位於馬窩半山的上然，分3期發展，總共提供1650伙，是繼2019年初推出的天鑽後，同區6年來最大型新盤。發展商運用天然山巒地勢的差異，劃分成為3個區域，以提高全盤單位的通風及採光度；率先推出的第一期涉403伙，賣點是與翠綠山景為伴，首兩輪銷售均取得理想銷情。

明報記者 江俊洋

攝影 黃志東

上然劃分的3個區域建於3個梯台（Deck）之上，包括Garden Deck、Mountain Deck、Sky Deck，各部分由兩座組成。值得一提的是，各梯台之間均設有蓋電梯或走道連接，住戶外出或回家時均不需日曬雨淋。

涉1650伙 3區域建於3梯台上

日前率先登場的第一期（屬Garden Deck部分），樓花期長約16個月，由1座物業組成，提供403伙；大廈呈L形佈局，每個樓層大致分為4個區域。單位實用由214至961方呎，涵蓋開放式至4房間隔，亦設有29伙平台及頂層天台特色單位。

第一期逾七成單位屬一兩房

今期分別有131伙一房、161伙兩房標準戶，成為該盤的主打戶型，佔比約72%。

發展商打造4款交樓標準示範單位，其中一房單位以第2座8樓C6室為藍本，實用301方呎，長形大廳，間隔實用，樓層高度約3.15米；大門旁附有多功能鞋櫃及收納鏡櫃，放置鞋履及家居物品。主人房面積估計約55方呎，內籠四正，適合不同家具擺放需求。

另一示範單位為第2座8樓D2室，實用428方呎，賣點在於廳內配備開放式廚房連U形中島設計，可作備餐及用膳使用，兼備餐桌功能。廚房配備法國品牌De Dietrich電磁爐、蒸焗爐、歐洲品牌Gorenje抽油煙機及雪櫃。

設多功能淨水器連水龍頭

項目所有單位均配置Intrix多功能淨水器連水龍頭，可即時提供室溫或介乎60至98度的淨化水，可作飲用或烹飪；上述淨水器安裝於廚櫃下方，住戶不需額外使用熱水壺，亦不佔用枱面空間。淨水器具備抗腐蝕、抗降解等特質，住戶只要開水龍頭，即可飲用純淨食水。

此外，發展商提供兩房連梗廚間隔，以及3房1套間隔示範單位，今期單位景觀主要外望屋苑內園及山景為主，綠意靜謐。此外，提供50個住宅車位，以及106個單車泊位，適合愛好單車運動的買家。

■有片睇，如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：mpfinance.com

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[睇樓速遞]

上 / 下一篇新聞

李民斌：東亞貸款助中小企升級轉型 對樓市樂觀 港能吸年輕人前來住宅有需求
李民斌：東亞貸款助中小企升級轉型 對樓市樂觀 港能吸年輕人前來住宅有需求
內地今次受美關稅影響料非想像大
內地今次受美關稅影響料非想像大
平保：內地股樓築底 資產減值料趨降
平保：內地股樓築底 資產減值料趨降
聯席CEO：內地減息助降負債成本
聯席CEO：內地減息助降負債成本
中石化去年少賺16% 末期息0.14元
中石化去年少賺16% 末期息0.14元
匯控：增內地投資 覓更多機會
匯控：增內地投資 覓更多機會
貝萊德韓艾飛：美料續大印銀紙 金價升勢未完
貝萊德韓艾飛：美料續大印銀紙 金價升勢未完
往績回顧：8年前已預測電動車普及看好電池原材料礦物
往績回顧：8年前已預測電動車普及看好電池原材料礦物
工業核能需求增 銅鈾價料續升
工業核能需求增 銅鈾價料續升
俄烏戰爭倘結束 料俄再向全球出口石油
俄烏戰爭倘結束 料俄再向全球出口石油
「杭州六小龍」之一 群核申港IPO
「杭州六小龍」之一 群核申港IPO
亞司特：AI未推高數碼基建收購價 超級數據中心難被少數經營者壟斷
亞司特：AI未推高數碼基建收購價 超級數據中心難被少數經營者壟斷
安擬：伙渣打可互補 融合傳統金融與Web3
安擬：伙渣打可互補 融合傳統金融與Web3
渣打拓內地中小企融資 助吸東主成高端個人客
渣打拓內地中小企融資 助吸東主成高端個人客
洗廁所機械人 代人類完成厭惡工作
洗廁所機械人 代人類完成厭惡工作
投資逾1000萬 已申4項專利
投資逾1000萬 已申4項專利
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：對冲持倉風險 恒指put 14244
金子：對冲持倉風險 恒指put 14244
張兆聰：後市要睇內地兩融變化
張兆聰：後市要睇內地兩融變化
張兆聰：美股博反彈 Tesla可投機
張兆聰：美股博反彈 Tesla可投機
伍禮賢：華電國際經營環境轉好
伍禮賢：華電國際經營環境轉好
涂國彬：關稅貿易戰惹減息憧憬
涂國彬：關稅貿易戰惹減息憧憬
陳大為：聯儲局預期滯脹至軟着陸格局
陳大為：聯儲局預期滯脹至軟着陸格局
袁國守：何處是樂土？
袁國守：何處是樂土？
簡慧敏：保護關鍵基礎設施 金融發展安全並重
簡慧敏：保護關鍵基礎設施 金融發展安全並重
《幫你格價》：搜尋低息稅貸私貸 留意條款
《幫你格價》：搜尋低息稅貸私貸 留意條款
沈永年：港人北上買電器享補貼
沈永年：港人北上買電器享補貼
鍾慧欣：多元資產策略應對波動市
鍾慧欣：多元資產策略應對波動市
陳正犖：英鎊短線面臨下行風險
陳正犖：英鎊短線面臨下行風險
許健生：低空經濟起飛
許健生：低空經濟起飛
KGI凱基：投資者傾向分散地區風險 利歐股市
KGI凱基：投資者傾向分散地區風險 利歐股市
袁國守：市場焦點轉向盈利前景
袁國守：市場焦點轉向盈利前景
林少陽：波蘭股市破頂 今年暫跑贏全球
林少陽：波蘭股市破頂 今年暫跑贏全球
技術取勝：宏橋處上升通道
技術取勝：宏橋處上升通道
李聲揚：財務自由的幾個階段
李聲揚：財務自由的幾個階段
蔡金強：調整開始
蔡金強：調整開始
艾雲豪：誰吃了創投的奶酪：私募債權投資
艾雲豪：誰吃了創投的奶酪：私募債權投資
李順威：美銀基金經理調查：美股比重降
李順威：美銀基金經理調查：美股比重降
劉思明：科指短期料續跑輸恒指
劉思明：科指短期料續跑輸恒指
瑞銀亞洲：資金趁低追好倉 友邦牛54979
瑞銀亞洲：資金趁低追好倉 友邦牛54979
摩根大通亞洲：放榜在即 比亞迪購14554
摩根大通亞洲：放榜在即 比亞迪購14554
周顯：有多少港人想買泰股？
周顯：有多少港人想買泰股？
王弼：美股止跌 聯儲局又成白武士
王弼：美股止跌 聯儲局又成白武士
曾淵滄：港股現貨源歸邊現象
曾淵滄：港股現貨源歸邊現象
湯文亮：財仔的財仔
湯文亮：財仔的財仔
陳永傑：小陽春蔓延至中價樓
陳永傑：小陽春蔓延至中價樓
廖偉強：港商應對內地品牌挑戰與機遇
廖偉強：港商應對內地品牌挑戰與機遇
布少明：「供平過租」擴大 利樓市
布少明：「供平過租」擴大 利樓市
王品弟：息口維持 樓市穩中求進
王品弟：息口維持 樓市穩中求進
鄧紫棋8500萬購東半山老牌豪宅 近5000呎自製複式 8年來最大宗藝人入市個案
鄧紫棋8500萬購東半山老牌豪宅 近5000呎自製複式 8年來最大宗藝人入市個案
港足總前CEO譚秋朗 1318萬購金龍大廈3房
港足總前CEO譚秋朗 1318萬購金龍大廈3房
投資老手邱明德：工商物業未見底 擬減磅轉拓AI
投資老手邱明德：工商物業未見底 擬減磅轉拓AI
上月商廈租賃445宗 按月升近三成
上月商廈租賃445宗 按月升近三成
本月一手成交破2000宗 超上月全月65%
本月一手成交破2000宗 超上月全月65%
維港灣交投疏 兩房呎售1.69萬
維港灣交投疏 兩房呎售1.69萬
買黃金避險 慎選投資方法
買黃金避險 慎選投資方法