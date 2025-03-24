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經濟

香港地產

投資老手邱明德：工商物業未見底 擬減磅轉拓AI

【明報專訊】近年多個資深投資者大量拋售物業，其中90年代從事玩具業起家、2003年及09年兩個樓市低潮多次趁機「執平貨」的永添集團董事總經理邱明德，近日除沽售南區豪宅外，亦放售多個工商物業，包括以蝕讓價9000萬元放售銅鑼灣英皇鐘錶珠寶中心全層。他表示，各類物業中，在租金支持下，最看好是細價住宅，但工商物業暫時仍未見底，更指「人要識轉，大勢擋唔住」，故擬先出售物業套現約2億至3億元，把資金轉投AI行業。

「人要識轉，大勢擋唔住」

邱明德接受本報訪問時透露，現時放售的多個工商物業，大部分於2003年SARS時購入，主要集中在尖東南洋中心及新文華中心，由於當時屬樓市低潮，故現時放售價與當時低潮時仍有一定獲利空間，不過他放售物業中，包括銅鑼灣羅素街8號英皇鐘錶珠寶中心16樓全層，面積4718方呎，現叫價9200萬元，呎價約19,500元。資料顯示，邱氏2014年1.475億元購入，現放售價較購入價低5550萬元或38%。

邱表示，該物業為他最後一個入市物業，現由醫療及美容公司租用，但他指出，在港人北上消費潮流下，就算醫療及美容、體檢等行業都會北上，故舖位市道難有轉機，未來難以回升至購入時水平，因此現時選擇蝕放該物業。

羅素街8號全層9200萬蝕讓放售

事實上，邱明德在尖東一帶亦持有多個商廈物業，主要是在南洋中心及新文華中心，但高峰期已售出約七至八成物業。他表示，現時商廈難以出租，故把部分物業改裝成共享空間，並獲不少內地來港人士租用，以南洋中心3樓半層約5500方呎樓面計，現時分間10個房間，另有公共空間可租予培訓中心、商學院等舉行課程等，每月總租金收入接近20萬元，與單位去年原出租予投資學校時租金相若。

租金持續上升 看好中小型住宅

雖然邱明德看淡工商物業，但他表示，由於租務市况活躍，租金持續上升，故看好住宅市道，特別是政府把100元印花稅界線提高至400萬元物業，故特別看好中小型物業，但由於不少外地人離港，豪宅租賃變得困難，如他持有的南區玫瑰園一幢洋房，原租客搬離後亦花很長時間才能租出，物業近日亦已售出。

相關字詞﹕玫瑰園 新文華中心 南洋中心 投資者放售 英皇鐘錶珠寶中心 邱明德

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