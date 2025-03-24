布少明：「供平過租」擴大 利樓市

【明報專訊】美國聯儲局公布最新議息結果，一如市場預期維持息率不變，本港三大發鈔銀行亦維持最優惠利率不變；自去年9月美聯儲啟動減息周期以來，至去年12月香港銀行已減息3次，累減0.625厘，已對樓市呈明顯利好作用。隨減息效應持續發酵，加上2月底《財政預算案》公布利好樓市措施後，多個新盤銷情亮麗，不少項目首輪銷售即日沽清，樓市出現「小陽春」。據美聯物業研究中心綜合一手銷售網資料及市場消息，3月首19日一手成交量錄逾1900宗，較2月全月高出約55%，暫創5個月高位。個人相信，隨着近期一手銷情持續火熱，料3月份一手成交有望錄得約3000宗水平，並將創出去年3月後的一年新高。
說回息口問題。根據差餉物業估價署公布最新2025年1月A類單位（實用面積430方呎或以下）租金回報率約3.6%；同時，1月經絡按揭息率指數報3.52%，即細單位租金回報率較按揭利率輕微高出約0.08%，是自2022年9月後再出細單位租金回報率超越按息的情况。同時，美聯租金走勢圖2月以實用面積計算的私人住宅平均呎租報約37.81元，按月升約0.4%，相信租金將進一步向上，而「租升息跌」將促使愈來愈多屋苑出現「供平過租」。現市場普遍預期今年美國將減息兩次，相信香港息率亦大有可能「跟減」。假如樓價未有現明顯反彈，屆時各屋苑「供平過租」的幅度勢擴大，屋苑數量亦將同步與日俱增，進一步吸引買家入市。
「供平過租」持續擴大，配合各利好因素持續湧現，以及近月香港股市急速回勇，相信當下樓市「小陽春」情况將有力延續，甚至由一手進一步蔓延至二手市場。
美聯物業住宅部行政總裁
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