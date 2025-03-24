廖偉強：港商應對內地品牌挑戰與機遇

值得一提的是，內地零售品牌同樣也在加速進場。粗略估算，目前已有逾50個品牌進駐香港，這些品牌具知名度與雄厚的資金實力，更重要是「平靚正」的生意模式，產品的高性價比成為致勝法寶。這對本地同業無疑是一場硬仗，但同時也推動本地企業加快創新步伐，力求提升競爭力。事實上，香港經濟氣氛也正在復蘇之中。今年首兩個月訪港旅客達到840萬人次，按年增長7%。這數十萬額外旅客帶來的消費力大幅促進市場活動，形成複式效應，目前商界普遍對未來經營重拾信心。筆者身處地產界，當然也感覺到樓市氣氛亦有好轉。另外，《財政預算案》宣布將繳付100元印花稅的樓價上限由300萬元提升至400萬元，此舉不僅直接激活細價物業交易，更有助帶動高價樓盤的換樓鏈。

雖然部分人仍對內地品牌帶來的競爭搖頭嘆息，更有些商家會因此灰心；但從長遠角度看，這場競爭也為香港商家帶來新的思考方向，就是如何透過汲取對手的長處來鞏固自身優勢，並在競爭中尋找突破口。香港人一向以靈活多變的商業手腕和快速學習能力見稱，在面對競爭時，只需抱有自信，不斷學習和自我提升，總能將外來壓力轉化為進步的動力。

利嘉閣地產總裁

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[廖偉強]