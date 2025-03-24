KGI凱基：投資者傾向分散地區風險 利歐股市

減息軌迹持續，市場反而安心，美國2年期國債孳息率維持不變。過去美國長年期國債孳息率大致跟隨經濟情况變化，年初至今，10年期國債孳息率由4.8厘回落至4.2厘，反應部分經濟放緩風險，10年期美國國債價格明顯上升，只有亞洲投資級別債小幅下跌。觀察初領失業救濟金人數，政府效率部（DOGE）的裁員計劃在華盛頓特區取得進展，但對全國影響不顯著。彭博預估，基礎情景下DOGE預期降低今年第四季實質GDP成長率0.7%，失業率上升0.3%，而整體通脹則可能降低0.3%。後續仍需觀察DOGE的進展，若裁員政策進一步拖累經濟並降低通脹，聯儲局減息空間將擴大，長年期國債孳息率再下滑。

歐洲方面，近期在美國政府積極協調下，烏克蘭同意30天停火協議，俄羅斯方面也同意對烏克蘭能源設施停火30天，並與特朗普繼續對話。俄烏戰爭結束的機率大增，搭配歐洲央行持續減息，主要國家經濟落底反彈，使得歐洲不確定性大幅降低。反觀美國政經受到特朗普積極的關稅政策影響，近期不確定性指數快速上升高於過去拜登任期平均。透過經濟驚奇指數觀察美、歐經濟狀况，可以看到歐洲經濟落底反彈的趨勢明顯，相反美國經濟驚奇指數從1月底開始反轉向下，顯示市場擔憂在特朗普的關稅政策下，美國經濟未來恐有放緩甚至衰退疑慮。

德國2024年財政赤字佔GDP比重為2.3%，相較整體歐盟的3.09%，仍有舉債空間。本次德國聯邦議會搶先於2025年3月15日發表財政方案草案，內容大幅擴張政府財政支出，包括設立額外基礎建設基金；大幅增加國防支出舉債預算；德國各邦財政赤字上限從0%提高至0.35%；援助受侵略國家支出，不受財政紀律約束。財政支出法案通過將使德國國內得到大量資金投資，預期2025年德國將擺脫連續兩年GDP負成長狀態。歐洲經濟驚奇指數對美國出現黃金交叉，全球投資者針對美國不確定性加深，傾向分散地區風險，有利歐洲股市反應利淡因素出盡行情。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

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