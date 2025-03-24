陳正犖：英鎊短線面臨下行風險

美元兌瑞郎短期0.8705至0.8985間上落

瑞士央行上周將政策利率調低25個基點至0.25厘，這是自2024年3月以來連續第五次減息。美元兌瑞郎原本自1月中旬以來展現溫和跌勢，近日曾突破200天移動均線0.8814，短期內或在0.8705至0.8985之間反覆向好。

聯儲局利率點陣圖繼續暗示今年或減息50個基點，並放緩「縮表」速度。官員將美國今年經濟增長預測調低至1.7%，同時將核心PCE通脹率預測調高至2.8%，暗示潛在的滯脹風險。美匯指數反彈阻力位留意200天移動均線104.96。

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[陳正犖 匯市前瞻]