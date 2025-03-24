明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
鍾慧欣 投資放大鏡

投資策略

鍾慧欣：多元資產策略應對波動市

【明報專訊】由於增長放緩和貿易不確定，美國股票市場正在調整。相比之下，受惠於人工智能快速發展和政策支持，內地和香港股票市場情緒有所改善。隨着估值差距縮小，A股表現有望追趕上來；至於亞洲 （日本除外） 股票在美元走弱的背景下亦有所支持，不過台灣科技股板塊仍然受壓，而新興市場則受到美國關稅威脅和油價下跌的影響。

日股因日圓走強和市場動能減弱而受壓，但企業回購支撐了市場一定信心。在固定收益方面，亞洲投資級債券需求強勁下，整體信貸息差保持緊縮，而高收益債券因其收益具吸引力而獲市場追捧個別債券。新興市場債券受地緣政治和貿易問題影響，波動較大。金價在避險需求支持下企穩，在當前不確定環境中，多元資產策略憑藉分散收益來源，依然是應對波動的謹慎選擇。

美國股票市場開始出現調整，主因市場擔憂經濟增長放緩速度遠超預期，加上關稅相關消息的不確定加劇了負面情緒。最近公布的宏觀經濟數據（如供應管理學會指數 （ISM）、失業救濟申領數據、消費者信心等）顯示美國經濟增速放緩，部分由於美國政府削減支出和人手所致；加上市場擔憂其他國家或向美國出口徵收報復式關稅，市場在估值偏高和倉位過於擁擠的狀態中調整下來。因此，資金從美國股票轉向美國國債，市場亦在經濟放緩下，重新對於今年減息機會上升的預期定價。

A股落後 稍後或追升

相反，由於人工智能的快速發展，中國投資者情緒持續改善。雖然內地和香港股市整體估值已回到歷史平均水平，但科技和互聯網板塊的估值仍較其平均水平為高。此外，雖然全國人大公布的數據符合預期，但強調消費和創新的政策導向對市場而言是正面的信號。市場上也出現迹象表明，股市升勢已從集中於人工智能板塊擴展至更廣泛的消費板塊，顯示未來股市升勢將有望更加健康地持續。

由於港股估值對外資和南向資金更具吸引力，A股表現暫時繼續落後於香港離岸市場。然而，隨着AH股之間的估值差距不斷縮小，我們預計A股稍後將出現一波追升行情。由於市場對美國經濟增長放緩的擔憂、美元走弱，以及人民幣走強預期升溫，這些情况都為市場帶來支持。然而，美國對中國關稅政策的不確定，仍對內地市場情緒構成壓力。

台股面臨壓力 韓股估值偏低

至於亞洲（日本除外）股票，由於美元走弱和美國國債收益率下降，對於經歷顯著回調後的亞洲市場，特別是東南亞市場而言，都有望帶來支持作用。印度市場經歷長期資金外流和市場回調後，當地股市對比其他市場估值溢價已顯著縮小，而大市走勢亦逐步穩定下來，不過投資者對印度股市興趣暫時仍然不大。美元走弱和收益率下降亦為東南亞市場帶來喘息機會，儘管潛在關稅風險不容忽視。另一方面，由於美國經濟放緩憂慮和先進芯片硬件需求減弱，台灣市場仍面臨壓力；韓國股市則因估值偏低和當地央行或會跟隨聯儲局步伐進一步減息而具備相對優勢。日本股票方面，隨着美日利差縮窄、日圓走強，反映出市場對美國經濟放緩的擔憂利淡美元和利率下降。由於與美國市場存在高度相關，日本股市動能亦跟隨減弱並轉為負面，情况於出口和科技板塊中尤為明顯。不過，企業回購股票和健康企業盈利，仍是支持日本市場氣氛的正面因素。

鍾慧欣（Kelly）惠理基金首席投資總監多元資產投資

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[鍾慧欣 投資放大鏡]

上 / 下一篇新聞

李民斌：東亞貸款助中小企升級轉型 對樓市樂觀 港能吸年輕人前來住宅有需求
李民斌：東亞貸款助中小企升級轉型 對樓市樂觀 港能吸年輕人前來住宅有需求
內地今次受美關稅影響料非想像大
內地今次受美關稅影響料非想像大
平保：內地股樓築底 資產減值料趨降
平保：內地股樓築底 資產減值料趨降
聯席CEO：內地減息助降負債成本
聯席CEO：內地減息助降負債成本
中石化去年少賺16% 末期息0.14元
中石化去年少賺16% 末期息0.14元
匯控：增內地投資 覓更多機會
匯控：增內地投資 覓更多機會
貝萊德韓艾飛：美料續大印銀紙 金價升勢未完
貝萊德韓艾飛：美料續大印銀紙 金價升勢未完
往績回顧：8年前已預測電動車普及看好電池原材料礦物
往績回顧：8年前已預測電動車普及看好電池原材料礦物
工業核能需求增 銅鈾價料續升
工業核能需求增 銅鈾價料續升
俄烏戰爭倘結束 料俄再向全球出口石油
俄烏戰爭倘結束 料俄再向全球出口石油
「杭州六小龍」之一 群核申港IPO
「杭州六小龍」之一 群核申港IPO
亞司特：AI未推高數碼基建收購價 超級數據中心難被少數經營者壟斷
亞司特：AI未推高數碼基建收購價 超級數據中心難被少數經營者壟斷
安擬：伙渣打可互補 融合傳統金融與Web3
安擬：伙渣打可互補 融合傳統金融與Web3
渣打拓內地中小企融資 助吸東主成高端個人客
渣打拓內地中小企融資 助吸東主成高端個人客
洗廁所機械人 代人類完成厭惡工作
洗廁所機械人 代人類完成厭惡工作
投資逾1000萬 已申4項專利
投資逾1000萬 已申4項專利
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：對冲持倉風險 恒指put 14244
金子：對冲持倉風險 恒指put 14244
張兆聰：後市要睇內地兩融變化
張兆聰：後市要睇內地兩融變化
張兆聰：美股博反彈 Tesla可投機
張兆聰：美股博反彈 Tesla可投機
伍禮賢：華電國際經營環境轉好
伍禮賢：華電國際經營環境轉好
涂國彬：關稅貿易戰惹減息憧憬
涂國彬：關稅貿易戰惹減息憧憬
陳大為：聯儲局預期滯脹至軟着陸格局
陳大為：聯儲局預期滯脹至軟着陸格局
袁國守：何處是樂土？
袁國守：何處是樂土？
簡慧敏：保護關鍵基礎設施 金融發展安全並重
簡慧敏：保護關鍵基礎設施 金融發展安全並重
《幫你格價》：搜尋低息稅貸私貸 留意條款
《幫你格價》：搜尋低息稅貸私貸 留意條款
沈永年：港人北上買電器享補貼
沈永年：港人北上買電器享補貼
陳正犖：英鎊短線面臨下行風險
陳正犖：英鎊短線面臨下行風險
許健生：低空經濟起飛
許健生：低空經濟起飛
KGI凱基：投資者傾向分散地區風險 利歐股市
KGI凱基：投資者傾向分散地區風險 利歐股市
袁國守：市場焦點轉向盈利前景
袁國守：市場焦點轉向盈利前景
林少陽：波蘭股市破頂 今年暫跑贏全球
林少陽：波蘭股市破頂 今年暫跑贏全球
技術取勝：宏橋處上升通道
技術取勝：宏橋處上升通道
李聲揚：財務自由的幾個階段
李聲揚：財務自由的幾個階段
蔡金強：調整開始
蔡金強：調整開始
艾雲豪：誰吃了創投的奶酪：私募債權投資
艾雲豪：誰吃了創投的奶酪：私募債權投資
李順威：美銀基金經理調查：美股比重降
李順威：美銀基金經理調查：美股比重降
劉思明：科指短期料續跑輸恒指
劉思明：科指短期料續跑輸恒指
瑞銀亞洲：資金趁低追好倉 友邦牛54979
瑞銀亞洲：資金趁低追好倉 友邦牛54979
摩根大通亞洲：放榜在即 比亞迪購14554
摩根大通亞洲：放榜在即 比亞迪購14554
周顯：有多少港人想買泰股？
周顯：有多少港人想買泰股？
王弼：美股止跌 聯儲局又成白武士
王弼：美股止跌 聯儲局又成白武士
曾淵滄：港股現貨源歸邊現象
曾淵滄：港股現貨源歸邊現象
湯文亮：財仔的財仔
湯文亮：財仔的財仔
陳永傑：小陽春蔓延至中價樓
陳永傑：小陽春蔓延至中價樓
廖偉強：港商應對內地品牌挑戰與機遇
廖偉強：港商應對內地品牌挑戰與機遇
布少明：「供平過租」擴大 利樓市
布少明：「供平過租」擴大 利樓市
王品弟：息口維持 樓市穩中求進
王品弟：息口維持 樓市穩中求進
鄧紫棋8500萬購東半山老牌豪宅 近5000呎自製複式 8年來最大宗藝人入市個案
鄧紫棋8500萬購東半山老牌豪宅 近5000呎自製複式 8年來最大宗藝人入市個案
港足總前CEO譚秋朗 1318萬購金龍大廈3房
港足總前CEO譚秋朗 1318萬購金龍大廈3房
投資老手邱明德：工商物業未見底 擬減磅轉拓AI
投資老手邱明德：工商物業未見底 擬減磅轉拓AI
上月商廈租賃445宗 按月升近三成
上月商廈租賃445宗 按月升近三成
本月一手成交破2000宗 超上月全月65%
本月一手成交破2000宗 超上月全月65%
上然山巒環抱 大埔6年最大新盤
上然山巒環抱 大埔6年最大新盤
維港灣交投疏 兩房呎售1.69萬
維港灣交投疏 兩房呎售1.69萬
買黃金避險 慎選投資方法
買黃金避險 慎選投資方法