鍾慧欣：多元資產策略應對波動市

日股因日圓走強和市場動能減弱而受壓，但企業回購支撐了市場一定信心。在固定收益方面，亞洲投資級債券需求強勁下，整體信貸息差保持緊縮，而高收益債券因其收益具吸引力而獲市場追捧個別債券。新興市場債券受地緣政治和貿易問題影響，波動較大。金價在避險需求支持下企穩，在當前不確定環境中，多元資產策略憑藉分散收益來源，依然是應對波動的謹慎選擇。

美國股票市場開始出現調整，主因市場擔憂經濟增長放緩速度遠超預期，加上關稅相關消息的不確定加劇了負面情緒。最近公布的宏觀經濟數據（如供應管理學會指數 （ISM）、失業救濟申領數據、消費者信心等）顯示美國經濟增速放緩，部分由於美國政府削減支出和人手所致；加上市場擔憂其他國家或向美國出口徵收報復式關稅，市場在估值偏高和倉位過於擁擠的狀態中調整下來。因此，資金從美國股票轉向美國國債，市場亦在經濟放緩下，重新對於今年減息機會上升的預期定價。

A股落後 稍後或追升

相反，由於人工智能的快速發展，中國投資者情緒持續改善。雖然內地和香港股市整體估值已回到歷史平均水平，但科技和互聯網板塊的估值仍較其平均水平為高。此外，雖然全國人大公布的數據符合預期，但強調消費和創新的政策導向對市場而言是正面的信號。市場上也出現迹象表明，股市升勢已從集中於人工智能板塊擴展至更廣泛的消費板塊，顯示未來股市升勢將有望更加健康地持續。

由於港股估值對外資和南向資金更具吸引力，A股表現暫時繼續落後於香港離岸市場。然而，隨着AH股之間的估值差距不斷縮小，我們預計A股稍後將出現一波追升行情。由於市場對美國經濟增長放緩的擔憂、美元走弱，以及人民幣走強預期升溫，這些情况都為市場帶來支持。然而，美國對中國關稅政策的不確定，仍對內地市場情緒構成壓力。

台股面臨壓力 韓股估值偏低

至於亞洲（日本除外）股票，由於美元走弱和美國國債收益率下降，對於經歷顯著回調後的亞洲市場，特別是東南亞市場而言，都有望帶來支持作用。印度市場經歷長期資金外流和市場回調後，當地股市對比其他市場估值溢價已顯著縮小，而大市走勢亦逐步穩定下來，不過投資者對印度股市興趣暫時仍然不大。美元走弱和收益率下降亦為東南亞市場帶來喘息機會，儘管潛在關稅風險不容忽視。另一方面，由於美國經濟放緩憂慮和先進芯片硬件需求減弱，台灣市場仍面臨壓力；韓國股市則因估值偏低和當地央行或會跟隨聯儲局步伐進一步減息而具備相對優勢。日本股票方面，隨着美日利差縮窄、日圓走強，反映出市場對美國經濟放緩的擔憂利淡美元和利率下降。由於與美國市場存在高度相關，日本股市動能亦跟隨減弱並轉為負面，情况於出口和科技板塊中尤為明顯。不過，企業回購股票和健康企業盈利，仍是支持日本市場氣氛的正面因素。

鍾慧欣（Kelly）惠理基金首席投資總監多元資產投資

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[鍾慧欣 投資放大鏡]