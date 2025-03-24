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經濟
2025年3月24日星期一
伍禮賢 光證點股
投資策略
李民斌：東亞貸款助中小企升級轉型 對樓市樂觀 港能吸年輕人前來住宅有需求
內地今次受美關稅影響料非想像大
平保：內地股樓築底 資產減值料趨降
聯席CEO：內地減息助降負債成本
中石化去年少賺16% 末期息0.14元
匯控：增內地投資 覓更多機會
貝萊德韓艾飛：美料續大印銀紙 金價升勢未完
往績回顧：8年前已預測電動車普及看好電池原材料礦物
工業核能需求增 銅鈾價料續升
俄烏戰爭倘結束 料俄再向全球出口石油
「杭州六小龍」之一 群核申港IPO
亞司特：AI未推高數碼基建收購價 超級數據中心難被少數經營者壟斷
安擬：伙渣打可互補 融合傳統金融與Web3
渣打拓內地中小企融資 助吸東主成高端個人客
洗廁所機械人 代人類完成厭惡工作
投資逾1000萬 已申4項專利
環球經濟數據
金子：對冲持倉風險 恒指put 14244
張兆聰：後市要睇內地兩融變化
張兆聰：美股博反彈 Tesla可投機
伍禮賢：華電國際經營環境轉好
涂國彬：關稅貿易戰惹減息憧憬
陳大為：聯儲局預期滯脹至軟着陸格局
袁國守：何處是樂土？
簡慧敏：保護關鍵基礎設施 金融發展安全並重
《幫你格價》：搜尋低息稅貸私貸 留意條款
沈永年：港人北上買電器享補貼
鍾慧欣：多元資產策略應對波動市
陳正犖：英鎊短線面臨下行風險
許健生：低空經濟起飛
KGI凱基：投資者傾向分散地區風險 利歐股市
袁國守：市場焦點轉向盈利前景
林少陽：波蘭股市破頂 今年暫跑贏全球
技術取勝：宏橋處上升通道
李聲揚：財務自由的幾個階段
蔡金強：調整開始
艾雲豪：誰吃了創投的奶酪：私募債權投資
李順威：美銀基金經理調查：美股比重降
劉思明：科指短期料續跑輸恒指
瑞銀亞洲：資金趁低追好倉 友邦牛54979
摩根大通亞洲：放榜在即 比亞迪購14554
周顯：有多少港人想買泰股？
王弼：美股止跌 聯儲局又成白武士
曾淵滄：港股現貨源歸邊現象
湯文亮：財仔的財仔
陳永傑：小陽春蔓延至中價樓
廖偉強：港商應對內地品牌挑戰與機遇
布少明：「供平過租」擴大 利樓市
王品弟：息口維持 樓市穩中求進
鄧紫棋8500萬購東半山老牌豪宅 近5000呎自製複式 8年來最大宗藝人入市個案
港足總前CEO譚秋朗 1318萬購金龍大廈3房
投資老手邱明德：工商物業未見底 擬減磅轉拓AI
上月商廈租賃445宗 按月升近三成
本月一手成交破2000宗 超上月全月65%
上然山巒環抱 大埔6年最大新盤
維港灣交投疏 兩房呎售1.69萬
買黃金避險 慎選投資方法
伍禮賢：華電國際經營環境轉好
【明報專訊】港股上周曾創超過3年新高，之後出現回落。在市况處於相對高位，因而表現出較高波幅之際，投資者不妨關注部分攻守兼備的股份，例如華電國際（1071）。
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華電國際
光證點股
伍禮賢
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陳正犖：英鎊短線面臨下行風險
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