投資逾1000萬 已申4項專利

2021年，他成立Primech Holdings來控股。集團在新加坡擁有大量清潔合約，Primech Holdings其後於2023年在Nasdaq上市。去年5月，他再成立子公司Primech AI，負責洗手間清潔機械人的業務。何建偉表示，累積研發投資已超過1000萬元，並已申請4項專利。雖然機械臂是採購回來，但軟件和底盤等都是自行研發。

在新加坡，Primech AI已和一些清潔公司簽訂3份租賃協議，淡馬錫理工學院則表示需要多5部。還有另一家大學、公立醫院、商場、大型交通工具的車站等計劃採用。新加坡政府亦有多個部門要求看示範。至於集團旗下的清潔公司，估計亦需要大約100部，將來會在標書中寫明採用機械人Hytron Mini來清潔廁所，希望提高中標機會。

香港方面，Primech AI已和華懋物業服務簽署諒解備忘錄，Hytron Mini將會在後者指定的洗手間試行先導作業計劃。美國亦有酒店、賭場和大型工廠有意採用。另外，6月或7月可能運送一部到日本示範。

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