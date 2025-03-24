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洗廁所機械人 代人類完成厭惡工作

【明報專訊】物業管理行業應用機械人，通常都是消毒和吸掃洗地。至於最令人厭惡的清潔廁所工作，基本上仍倚賴人手。不過，這情形可望改變。有新加坡初創公司已研發出嶄新的清潔機械人，以機械臂使用多種工具好像人類般清潔廁所，而且清潔標準甚高。

明報記者 薛偉傑

攝影 楊柏賢

新加坡Primech Holdings（美：PMEC）主席兼行政總裁何建偉表示，集團旗下擁有當地的大型清潔公司Primeh A&P。多年前，他見Primeh A&P從加拿大購入的洗地、吸塵機械人相當昂貴，便構思可否自行研發清潔機械人。考慮到要人無我有、行先一步，該集團在2021年開始研發全自動洗手間清潔機械人Hytron系列。去年5月再成立子公司Primech AI，專門負責有關工作和業務。

去年11月，Hytron的原型開始讓新加坡的淡馬錫理工學院試用。今年2月該公司再研製出尺寸更小的Hytron Mini，並於3月開始在華懋集團旗下的如心廣場1期做測試。何建偉指出，Hytron系列有多個特點。首先，它們不只是噴鹼性水和清潔劑，以及吹乾那麼簡單，而是配備了一支機械臂，懂得拿不同的工具，以模仿人手的方式清潔不同的物體。

模仿人手清潔不同物體

例如，它會拿玻璃刮來刮淨鏡子上的水；它懂得掀起和放下廁板，更會拿鮑魚刷高速轉動擦馬桶和尿缸，拿布擦及吸乾廁板上的水，還懂得在清潔馬桶之前和之後分別按一次冲水掣；又會拿地拖拖乾馬桶和尿缸附近地面。

有關流程乃根據人類清潔廁所的邏輯設計，而且標準定得相當高。每件工具用完一次之後都會放回機身內，以鹼性水噴洗清潔，以便稍後再用。

要達到上述的智能效果，就需透過人工智能（AI）的機器學習技術來訓練機械人的立體視覺，令到它懂得辨認廁所內的各種物體，包括：鏡子、洗手盆、尿缸、馬桶、廁板甚至馬桶的冲水掣等。機械人也需要內置一枚Nvidia（英偉達）的Jetson Nano處理器。此外，機械人使用3束激光準確測距，以及配備壓力傳感器，令到它擦或抹的力度適當。當然，機械人也懂得自動回到充電站充電和入水排水。

清潔一個馬桶連附近地面需時5分鐘

為進入淺窄的廁格內清潔，Hytron的長闊高只是755mm×466mm×1185mm，Hytron Mini更只是653mm×400mm×1412mm。要在這麼有限的機身體積內放置多件清潔工具，以及清水缸、污水缸、鋰電池等，難度可想而知。為了環保和經濟一點，機械人內部乃使用電解清水的方式來產生pH10.5的鹼性水，以減低化學清潔劑的使用量。

在日間，機械人清潔每個尿缸連附近地面約需3分鐘，清潔每個馬桶連附近的地面則約需5分鐘。在晚上沒人用廁所時，可以改用深層清潔模式，兩者分別需時5分鐘和10分鐘。以記者觀察，其實日間模式的清潔標準已經很不錯。

何建偉表示，尺寸略大的Hytron有些過渡性質，是為了方便初期頻密改裝。而尺寸更小的Hytron Mini，則是真正的目標產品。現時的Hytron Mini原型可算是第四代原型。原則上該公司傾向將來全部生產Hytron Mini，尤其是供應給亞太區的客戶。歐美客戶若要求電池和水箱大一點，才會生產Hytron給他們。

他希望再改掉某些瑕疵，製造多一個原型出來才定型，7或8月開始量產。下一個版本將會縮短現時偏長的激光測距時間。此外，機械人在清潔馬桶後將用紫外光照射一遍，看看是否還有較多細菌（細菌群在紫外光下呈熒光綠色），需要再清潔一次。清潔完整個廁所後會噴香薰。另一大改進是縮短部署時間。現時Hytron Mini原型到達一個場地之後，需要5小時來「熟習」環境。下一個版本希望縮短至1小時。

售價約40萬 月租約1萬

該公司計劃主要出租給物業管理公司，每部月租約1萬元，售價則大約是40萬元。將來，繁重和厭惡的清潔廁所工作主要都交給機械人，人類只需負責補充消耗品和監察質素。

[新經濟新天地]

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