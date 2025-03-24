渣打拓內地中小企融資 助吸東主成高端個人客

【明報專訊】去年渣打香港財富管理業務來自內地跨境客戶的收入按年雙位數增長，淨新增資金增長四成，渣打香港財富管理及零售銀行業務主管文偉成表示，由於不少大灣區富裕客群為企業東主，有在港設立公司以拓展海外業務的需求，因此個人與中小企聯動會是今年大灣區業務策略重點。最近渣打伙拍內地電商物流企業菜鳥，向菜鳥平台上的內地進口企業提供融資，他指出，該行中小企業務歸入零售銀行，服務內地中小企同時，有助吸引東主成為高端個人客戶。
文偉成指出，與菜鳥合作的業務，現時是針對從海外進口奶粉、食物、衣服等日用品的內地企業。通過菜鳥數碼平台上貨品買賣等數據，渣打在港審批貸款幫助企業擴大業務，客戶不需要提供額外資料，現時已批出兩宗貸款，最快可在1日完成批核。去年5月渣打亦通過從亞馬遜（美：AMZN）獲得實時數據，為中小企客戶提供融資的方案。
第六間財管中心將位於中環
至於內地中小企信貸風險會否較高，文偉成指出，只會考慮在平台有較長時間、有足夠紀錄的中小企，而進口日用品較少受到經濟周期影響。他表示，每個客戶最高信貸額不會太高，而且渣打亦有豐富信貸審批的經驗，加上對菜鳥平台數據有信心。因為使用菜鳥數據批核貸款是新嘗試，會否有其他合作尚在觀察。
此外，文偉成指出，今年將繼續加強客戶體驗，該行位於北京道的第五間財富管理中心在上周正式開業，亦為尖沙嘴第二間財富管理中心，計劃至2029年每年增設一間。他指出，第六間將位於中環，目前尚未有確實地點，選址因應客戶喜歡維港海景同時亦交通方便，鄰近也要有甲級寫字樓、高級酒店、食肆、購物地點等高端客戶配套。渣打亦在銅鑼灣物色開設第二間財富管理中心，他稱，中心有擴充的實際需要，「啲客戶話等𨋢都等好耐」。