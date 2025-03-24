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經濟

亞司特：AI未推高數碼基建收購價 超級數據中心難被少數經營者壟斷

【明報專訊】投資市場最近熱捧人工智能（AI）概念，連帶周邊的數據中心、周邊設備等公司亦為人垂青。在併購市場方面，亞司特律師事務所（Ashurst）合伙人高卓帥（Joshua Cole）認為，未見因為AI因素而推動併購數碼基建資產的價錢，就算市場因此衍生對超級數據中心的需求，亦不見得因此為少數經營者壟斷。

明報記者 陳偉燊

高卓帥指出：「AI的需要帶動下，料將來會對更多全新超級數據中心項目產生需求，並且更多由混合模式形成的主機代管（co-location）數據中心，演變及發展為超級數據中心。」雖然要興建超級數據中心需龐大投資，他卻認為市場不會因此被少數經營者所壟斷，原因是市場對主機代管形式的數據中心始終有顯著需求，尤其是對於規模較小的營運商而言。他又認為，數碼基建過往經歷高低周期後回穩，不見得因為AI因素而推動併購數碼基建資產的價錢。

更多數據料由內地移星馬處理

內地市場發展不明朗，加上中、美角力，越南的法規亦帶來不明朗因素，高卓帥預期有更多數據需移往別處處理，轉聚焦於星馬及印度等地區發展。過去5年以他所見，較少海底光纜在港靠泊，並較多轉向新加坡，他相信這無關AI的發展，而是與美國網絡商較少取道香港並分岔發展有關，不過他預期香港在區內網絡發展續扮演樞紐角色，網絡之間的互聯性仍然繼續。

港料發更多數碼債券

該行合伙人韓文斌（Ben Hammond）則指出，此前政府推出的數碼債券為具質素的資產，因此吸引投資者持有，他料今年及將來會有更多數碼債券發行，亦會有更多未開發的全新項目（greenfield）出現。他認為，香港發展債務工具中央結算系統有助處理好對手風險，可迅速做好結算，比以前更有效率處理交易對手出現違約或破產時的情况。

隨着穩定幣使用普及，韓文斌稱，若能夠結合分佈式分類帳（DLT）技術，將便利資金轉移，和貨銀兩訖的系統結合起來，幫助到虛擬資產更快流動，甚至令香港發展成為虛擬資產中心。在處理跨境轉移時，因應面對匯率問題，若然香港推動穩定幣，他說：「這便可望在批發層面提供方法處理好跨境支付。」

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