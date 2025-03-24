工業核能需求增 銅鈾價料續升

除了看好金價及金礦股外，貝萊德韓艾飛亦同樣看好銅價及銅礦股，指旗下全球礦產基金對比基準指數超配銅礦股的幅度更高於金礦股，料銅價未來5至10年仍會看漲，原因是全球推動人工智能（AI）發展並興建更多數據中心、石化能源向可再生能源轉型及加快發展機械人增加生產力等過程中，均需要更多的銅來生產相關部件，由此帶動銅的需求與日俱增。

記者翻查彭博數據，倫敦金屬交易所（LME）銅價上周五收報每公噸9855美元，過去一年上升逾11%，與期內金價勁升四成比較屬有所不及，而銅價上望去年5月20日歷史高位11,104美元的話，潛在升幅則逾12%（見圖1）。

鈾屬核反應堆燃料 需求增長可期

韓艾飛除了未來5至10年看好銅價外，對鈾價亦持正面看法。他解釋，鈾是核反應堆的燃料，在未來5年10年全球對核能需求上升的過程中，需要更多核反應堆的燃料，因此亦為鈾帶來更大的需求，相關新增供應相對不多，故此有利鈾價上升。

記者向韓艾飛請教未來5至10年全球AI應用愈來愈普及，對晶片需求亦與日俱增，有否原材料可以受惠呢？

韓艾飛回應說，晶片主要需要用的原材料便是矽（silicon），而矽的供應相當充裕，不存在供不應求的問題，晶片行業的發展亮點是如何將矽更好地轉化為矽晶圓（silicon wafer），這是製造業、而非採礦業的問題。

上文韓艾飛分享對金銅鈾等不同金屬價格基本因素分析後，在今期《Money Monday》第19頁「技術取勝」欄目，將有宏橋（1378）、紫金（2899）、鞍鋼（0347）、江西銅業（0358）、馬鞍山鋼鐵（0323）、重慶鋼鐵（1053）、招金礦業（1818）、中國鋁業（2600）及洛陽鉬業（3993）等多隻中資資源股的技術分析，讀者可以留意。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]