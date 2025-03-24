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經濟
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貝萊德韓艾飛：美料續大印銀紙 金價升勢未完

【明報專訊】國際金價上周四創每盎司3057美元歷史新高後略為回吐，上周五收報3022美元，過去一年勁升近四成（見圖1），今期封面故事專訪貝萊德行業及主題股票全球投資主管韓艾飛（Evy Hambro）分析最新形勢。韓艾飛指出，其實金價不止在過去一年向好，現價亦是近30年前的近10倍，原因是期內美國貨幣供應大幅增加，而黃金相對上具備稀缺（scarcity）的特質而受追捧。向前望未來5至10年的話，韓艾飛相信美國政府仍會大印銀紙，預料金價升勢可以持續。而黃金以外，韓艾飛亦看好分別受惠於工業及核能需求增加的銅及鈾（Uranium）。

明報記者 葉創成

貝萊德韓艾飛在《Money Monday》第126期（2017年11月27日）封面故事專訪中曾預測全球電動車將愈來愈普及，因此當時他已看好鋰（Lithium）等用於生產電動車電池的礦物，測中跟着數年相關金屬價格倍升的走勢。韓艾飛上周從英國到大中華地區會見客戶，本港是其中一站，在停留短短兩日期間撥出寶貴時間再次接受《Money Monday》專訪，記者第一條問題便請教他未來幾年全球金屬及礦產市場有何重大投資趨勢，他表示：「我認為在未來5至10年，金價的強勢仍會持續（Over the next 5 to 10 years, the outlook of Gold is still very strong）。」

韓艾飛表示，金價近日已突破每盎司3000美元阻力創歷史新高，而他記得自己在近30年前開始投資管理工作時，金價處於約300美元，現價是當年的10倍，可見金價上升是一個長期趨勢。記者翻查彭博數據，2002年3月底金價收報每盎司302美元，而上周五收市價3022美元，的確是23年前的10倍（見圖2）。

美貨幣供應大增 揸銀紙難保購買力

根據韓艾飛的分析，在過去近30年美國政府大印銀紙、令貨幣供應大幅增加，令同一金額的美元購買力大減，例如現時一部iPhone 16售價約1500美元，是2007年6月首款iPhone面世時約500美元的3倍。作為比較，若在2007年6月把原擬用來買入iPhone的約500美元用於投資黃金的話，隨着金價過去17年勁升3倍多，有關投資已升值至逾2300美元，夠買一部iPhone 16有餘。

韓艾飛認為，上述例子可以說明，過去一段長時間揸銀紙難以保障購買力，有必要投資於黃金等實物資產，而此趨勢在未來料仍會持續，他表示：「我覺得每張銀紙的價值將會愈來愈低，原因是全球政府已印了太多銀紙，你也知道，目前處於高息環境，因此政府發債所帶來的利息開支也是可觀的，要償還債券本金及利息便要印更多銀紙，而政府增加福利開支及投資基建也要印更多銀紙。只要政府日後繼續印更多銀紙，每張銀紙的價值便會以更快的速度下跌，這是我未來5至10年繼續看好金價的原因。」

料美財長「333」目標難達 印鈔將加快

美國財長貝森特（Scott Bessent）去年底上任前曾提出「333」經濟目標——2028年將財赤控制在GDP的3%內、將GDP按年增長率提高至3%及每日增加產量300萬桶石油。有分析認為，貝森特提出將財赤控制在GDP的3%內，相信他是希望讓市場知道，他的經濟政策是會有平衡的，包括不會無限制地擴張財政政策、會把財政刺激控制在一個範圍裏面。

記者請教韓艾飛，貝森特「333」經濟目標落實的話，美國將來印銀紙的速度或會放緩，會否不利金價延續升浪，他回應說，政府一般會制定很多目標及願景，但最終能夠實現的卻往往不多。

金價過去一年急升 與「去美元化」有關

2022年3月以來，美國聯儲局曾大幅加息5.25厘，令聯邦基金利率上端在2023年7月高見5.5厘，至去年9月始開始減息1厘，帶動聯邦基金利率上端目前回落至4.5厘，仍然屬2008年金融海嘯以來相對高位。在此相對高息環境下，美國、本港以至新加坡不少投資者傾向敘做定期存款或買入貨幣基金收息，而根據「揸黃金無息收」此傳統智慧，黃金當時並非首選，惟金價過去一年卻勁升近四成，相信令不少人感到意外。韓艾飛指出，金價過去一年勁升近四成，除了因為美國貨幣供應期內大幅增加外，亦得益於其他國家減持美元資產以增持黃金此「去美元化」（dedollarization）的因素。

採全球投資策略 金礦股擁多國開採權

中金公司研究部大類資產配置研究負責人李昭在《Money Monday》第488期（本月3日出版）封面故事曾表示，過去兩年該行一直看好黃金，當中包括兩大基本面因素：「第一是黃金屬長期抗通脹資產，美國通脹有上行擔憂；第二是隨着全球局勢變化，黃金獲全球愈來愈多央行增持。」貝萊德韓艾飛在今期封面故事看好金價後市的原因，亦與李昭上述觀點相若，可見高手所見略同。

既然韓艾飛看好金價後市，由他管理的「貝萊德世界黃金基金」截至今年2月底十大持股亦包括AGNICO EAGLE MINES LTD （美：AEM）、KINROSS GOLD CORP（美：KGC）、 NEWMONT CORPORATION（美：NEM）、 BARRICK GOLD CORP（美：GOLD）及ENDEAVOUR MINING PLC（英：EDV）等金礦股（見表）。韓艾飛表示，貝萊德向來奉行全球投資策略（invest all over the world），因此所投資的金礦股不一定在美國上市，也可以在全球其他國家上市，而且其往往不止在美國、而是在全球多個國家均擁有金礦開採權。

金價上升幅度高於開採成本 利金礦股

有分析認為，由於全球對環保要求愈來愈高，增加金礦股的開採成本，不利其盈利增長，韓艾飛則指出，即使只要每盎司金價上升金額高於每盎司開採成本上升金額，金礦股便盈利增長可期。

韓艾飛表示：「此前幾年金礦股每盎司開採成本上升得比金價快，令其盈利不如理想，而我覺得此趨勢近季已扭轉，原因是期內每盎司開採成本僅溫和上升，而金價卻顯著上揚，由此帶動盈利顯著增長，支持股價上升。」

可見留意的是，截至今年2月底，「貝萊德世界黃金基金」過去一年回報高達51.53%，其首兩大持股AGNICO EAGLE MINES LTD及KINROSS GOLD CORP期內股價均勁升近一倍。

韓艾飛的確對黃金投資前景信心十足，在總結是次訪問時，留意到記者戴着金頸鏈，笑說指這是好東西，值得繼續持有。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]

相關字詞﹕金礦股 去美元化 金價 貝萊德行業及主題股票全球投資主管韓艾飛

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