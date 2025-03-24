聯席CEO：內地減息助降負債成本

分紅產品銷情佳 佔銷售比例料增

對於內地減息對平保的影響，郭曉濤分析說：「如果我的負債是2%的成本，我（投資）只要超過2%的收益就是在賺錢，不一定非要5%或10%……（內地利率下行）讓我的負債成本持續下降，令（投產）資產回報可以有一個相當好的『安全墊』，讓中間的利差能夠持續保持穩定發展。」

為應付對內地利率及保險產品預定利率的變化，早前平保表示要改變集團保險銷售產品結構，未來將以分紅產品作為主打產品，料分紅產品會佔平保整體銷售產品一半以上。

被問及近期分紅產品的銷售情况，郭曉濤表示，先前平保分紅產品的銷售情况為非常良好，並預計分紅產品佔整體銷售產品的比例將持續增加。

擬進軍港壽險服務市場

香港保監局先前表示，打算於今年內就業界向港人提供大灣區養老服務發出新壽險牌照，更表明有潛在服務提供者有意提供該類服務，外界視平保為熱門機構之一。郭曉濤表示，目前平保並沒有於香港提供壽險服務，而集團有意進入香港壽險服務市場，正積極尋找進入香港壽險市場的機會，現正循包括尋找合作伙伴的多個渠道努力。另他提到平保於深圳、廣州及佛山等地方均擁有提供養老服務的配套。