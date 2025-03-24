明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

聯席CEO：內地減息助降負債成本

【明報專訊】內地一再重申實行「更加寬鬆」的貨幣政策，市場預期內地利率、普通型保險產品和分紅型保險產品預定利率（保證回報）上限，有進一步下調的空間。中國平安（2318）聯席首席執行官郭曉濤表示，內地利率下跌將有助集團的負債成本降低，低債務成本與投資回報率之間的差距形成「安全墊」。

分紅產品銷情佳 佔銷售比例料增

對於內地減息對平保的影響，郭曉濤分析說：「如果我的負債是2%的成本，我（投資）只要超過2%的收益就是在賺錢，不一定非要5%或10%……（內地利率下行）讓我的負債成本持續下降，令（投產）資產回報可以有一個相當好的『安全墊』，讓中間的利差能夠持續保持穩定發展。」

為應付對內地利率及保險產品預定利率的變化，早前平保表示要改變集團保險銷售產品結構，未來將以分紅產品作為主打產品，料分紅產品會佔平保整體銷售產品一半以上。

被問及近期分紅產品的銷售情况，郭曉濤表示，先前平保分紅產品的銷售情况為非常良好，並預計分紅產品佔整體銷售產品的比例將持續增加。

擬進軍港壽險服務市場

香港保監局先前表示，打算於今年內就業界向港人提供大灣區養老服務發出新壽險牌照，更表明有潛在服務提供者有意提供該類服務，外界視平保為熱門機構之一。郭曉濤表示，目前平保並沒有於香港提供壽險服務，而集團有意進入香港壽險服務市場，正積極尋找進入香港壽險市場的機會，現正循包括尋找合作伙伴的多個渠道努力。另他提到平保於深圳、廣州及佛山等地方均擁有提供養老服務的配套。

上 / 下一篇新聞

李民斌：東亞貸款助中小企升級轉型 對樓市樂觀 港能吸年輕人前來住宅有需求
李民斌：東亞貸款助中小企升級轉型 對樓市樂觀 港能吸年輕人前來住宅有需求
內地今次受美關稅影響料非想像大
內地今次受美關稅影響料非想像大
平保：內地股樓築底 資產減值料趨降
平保：內地股樓築底 資產減值料趨降
中石化去年少賺16% 末期息0.14元
中石化去年少賺16% 末期息0.14元
匯控：增內地投資 覓更多機會
匯控：增內地投資 覓更多機會
貝萊德韓艾飛：美料續大印銀紙 金價升勢未完
貝萊德韓艾飛：美料續大印銀紙 金價升勢未完
往績回顧：8年前已預測電動車普及看好電池原材料礦物
往績回顧：8年前已預測電動車普及看好電池原材料礦物
工業核能需求增 銅鈾價料續升
工業核能需求增 銅鈾價料續升
俄烏戰爭倘結束 料俄再向全球出口石油
俄烏戰爭倘結束 料俄再向全球出口石油
「杭州六小龍」之一 群核申港IPO
「杭州六小龍」之一 群核申港IPO
亞司特：AI未推高數碼基建收購價 超級數據中心難被少數經營者壟斷
亞司特：AI未推高數碼基建收購價 超級數據中心難被少數經營者壟斷
安擬：伙渣打可互補 融合傳統金融與Web3
安擬：伙渣打可互補 融合傳統金融與Web3
渣打拓內地中小企融資 助吸東主成高端個人客
渣打拓內地中小企融資 助吸東主成高端個人客
洗廁所機械人 代人類完成厭惡工作
洗廁所機械人 代人類完成厭惡工作
投資逾1000萬 已申4項專利
投資逾1000萬 已申4項專利
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：對冲持倉風險 恒指put 14244
金子：對冲持倉風險 恒指put 14244
張兆聰：後市要睇內地兩融變化
張兆聰：後市要睇內地兩融變化
張兆聰：美股博反彈 Tesla可投機
張兆聰：美股博反彈 Tesla可投機
伍禮賢：華電國際經營環境轉好
伍禮賢：華電國際經營環境轉好
涂國彬：關稅貿易戰惹減息憧憬
涂國彬：關稅貿易戰惹減息憧憬
陳大為：聯儲局預期滯脹至軟着陸格局
陳大為：聯儲局預期滯脹至軟着陸格局
袁國守：何處是樂土？
袁國守：何處是樂土？
簡慧敏：保護關鍵基礎設施 金融發展安全並重
簡慧敏：保護關鍵基礎設施 金融發展安全並重
《幫你格價》：搜尋低息稅貸私貸 留意條款
《幫你格價》：搜尋低息稅貸私貸 留意條款
沈永年：港人北上買電器享補貼
沈永年：港人北上買電器享補貼
鍾慧欣：多元資產策略應對波動市
鍾慧欣：多元資產策略應對波動市
陳正犖：英鎊短線面臨下行風險
陳正犖：英鎊短線面臨下行風險
許健生：低空經濟起飛
許健生：低空經濟起飛
KGI凱基：投資者傾向分散地區風險 利歐股市
KGI凱基：投資者傾向分散地區風險 利歐股市
袁國守：市場焦點轉向盈利前景
袁國守：市場焦點轉向盈利前景
林少陽：波蘭股市破頂 今年暫跑贏全球
林少陽：波蘭股市破頂 今年暫跑贏全球
技術取勝：宏橋處上升通道
技術取勝：宏橋處上升通道
李聲揚：財務自由的幾個階段
李聲揚：財務自由的幾個階段
蔡金強：調整開始
蔡金強：調整開始
艾雲豪：誰吃了創投的奶酪：私募債權投資
艾雲豪：誰吃了創投的奶酪：私募債權投資
李順威：美銀基金經理調查：美股比重降
李順威：美銀基金經理調查：美股比重降
劉思明：科指短期料續跑輸恒指
劉思明：科指短期料續跑輸恒指
瑞銀亞洲：資金趁低追好倉 友邦牛54979
瑞銀亞洲：資金趁低追好倉 友邦牛54979
摩根大通亞洲：放榜在即 比亞迪購14554
摩根大通亞洲：放榜在即 比亞迪購14554
周顯：有多少港人想買泰股？
周顯：有多少港人想買泰股？
王弼：美股止跌 聯儲局又成白武士
王弼：美股止跌 聯儲局又成白武士
曾淵滄：港股現貨源歸邊現象
曾淵滄：港股現貨源歸邊現象
湯文亮：財仔的財仔
湯文亮：財仔的財仔
陳永傑：小陽春蔓延至中價樓
陳永傑：小陽春蔓延至中價樓
廖偉強：港商應對內地品牌挑戰與機遇
廖偉強：港商應對內地品牌挑戰與機遇
布少明：「供平過租」擴大 利樓市
布少明：「供平過租」擴大 利樓市
王品弟：息口維持 樓市穩中求進
王品弟：息口維持 樓市穩中求進
鄧紫棋8500萬購東半山老牌豪宅 近5000呎自製複式 8年來最大宗藝人入市個案
鄧紫棋8500萬購東半山老牌豪宅 近5000呎自製複式 8年來最大宗藝人入市個案
港足總前CEO譚秋朗 1318萬購金龍大廈3房
港足總前CEO譚秋朗 1318萬購金龍大廈3房
投資老手邱明德：工商物業未見底 擬減磅轉拓AI
投資老手邱明德：工商物業未見底 擬減磅轉拓AI
上月商廈租賃445宗 按月升近三成
上月商廈租賃445宗 按月升近三成
本月一手成交破2000宗 超上月全月65%
本月一手成交破2000宗 超上月全月65%
上然山巒環抱 大埔6年最大新盤
上然山巒環抱 大埔6年最大新盤
維港灣交投疏 兩房呎售1.69萬
維港灣交投疏 兩房呎售1.69萬
買黃金避險 慎選投資方法
買黃金避險 慎選投資方法