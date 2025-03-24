平保：內地股樓築底 資產減值料趨降

對業績負面影響會愈來愈小

郭曉濤說：「我們有近13萬億元的總資產，於集團投資的過程中，一定跟中國整個經濟緊密聯繫……我們的投資主要在不動產及信貸資產。看中國這兩年經濟發展，最大的問題是累積在房地產行業及信貸的行業……隨着中國股市、樓市不斷地築底回升，這個部分（資產減值）會持續地變小，對我們整個業績的負面影響會愈來愈小。」

參考日韓經驗決定再攻內房時間

平保集團去年總減值約928億元，當中494億來自銀行業務部分的減值，當中主要牽涉貸款減值，而平保銀行業務減值於2023年及2022年，分別約為591億元及713億元，該部分減值連續兩年減少，而平安銀行亦曾表示會主動優化貸款業務結構。郭曉濤表示，銀行主動清理信貸風險比較高的信貸資產，另他表示，過去幾年的資產減值持續減少，意味着其風險敞口不斷被壓縮。

以價值投資理念看待匯控持股

值得一提的是，平保去年涉及投資資產減值損失，按年多增近一倍至198億元。郭曉濤提到，平保的內房投資僅投資於內地商業房地產，不投資住宅類別的房地產。被問到若認為內房價值築底，會否再投資予內地房地產時，郭曉濤則回應稱，內地近期推出許多政策，以穩定內地樓市及股市，相信內房樓價築底為明確趨勢。至於何時內地樓價回升則有待觀察，會參考日本及韓國過去的經驗，去考慮再進入內房市場的時間點及相關的投資項目。

中證監去年推動險資投入股市，截至去年底，平保的保險資金投資金額達5.73萬億元，當中債券投資佔組合的61.7%，股票投資則佔7.6%，投資物業則佔2.3%、涉資1340億元。對於集團保險資金的投資原則，郭曉濤稱，「我們會看長期投資，不是看短期波動，而是看基本面的」，集團會遵從價值投資的理念去投資股份，其投資理念亦同時應用於匯控（0005）的持股。另他提到，其他可代表中國經濟持續長期穩定發展的投資標的，如高股息銀行股、代表新質生產力的科技，以及人工智能（AI）等相關資產，集團亦會持續地關注。